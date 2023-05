Senef Soft lève 6,5 millions pour ses ERP dédiés au secteur du service à la personne

Dans la famille éditeurs d’ERP, Senef Soft développe et commercialise des logiciels SaaS de gestion dédiés aux entreprises des secteurs du service à la personne, des résidences seniors ainsi que de la propreté multiservices. La start-up française qui fonctionne sans lever de fonds depuis 2011, dévoile ce 2 mai 2023 un premier financement de 6,5 millions d’euros auprès d’Isatis Capital. L’idée est d’accélérer la commercialisation de ses plateformes, notamment à l’international, et de s’attaquer à de nouveaux secteurs.

Des secteurs "essentiels et résilients"

Ce sont des domaines qu’il décrit comme "profonds, essentiels et résilients" que Momar Mbaye, le fondateur de la start-up, a décidé de cibler. "Le vieillissement de la population (la silver economy) est un enjeu majeur, quant à la propreté, on a vu pendant la période Covid qu’il a été le premier à repartir, voire qu’il était l’un des rares à continuer de fonctionner", ajoute-t-il.

Ses deux suites, Progisap et Progiclean, permettent aux entreprises des secteurs mentionnés de gérer CRM, achats, facturation, planning et autres services RH, jusqu’à la paye (en partenariat avec Silae) dans une seule plateforme.

Des applications mobiles pour les agents et les clients

Les solutions sont interfacées avec les mutuelles, les conseils départementaux et l’Urssaf. Elles fonctionnent sur le cloud, hébergées par OVH, et sont complétées par une suite d’applications mobiles. "Il y en a une destinée aux agents, pour qu’ils puissent badger virtuellement par exemple (la femme de ménage peut pointer en arrivant sur le lieu de la mission et au départ pour comptabiliser ses heures), une autre dédiée aux clients pour le contrôle qualité".

"À chaque fois on a co-construit les suites logicielles avec un leader du secteur pour répondre exactement à ses besoins". Une fois développé, toutes les entreprises utilisent le même, il n'y pas de personnalisation possible pour le client.

Vers la sécurité et les micro-crèches

Si elle en revendique 1300 pour l'heure, en France principalement, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Pologne, au Canada et au Sénégal par exemple, l’entreprise compte utiliser cette levée pour asseoir son positionnement dans l’Hexagone et accélérer la commercialisation de ses produits à l’international.

L’idée est aussi de développer une suite logicielle pour de nouveaux secteurs que Momar Mbaye considère "porteurs" : le gardiennage et la sécurité ainsi que les crèches et micro-crèches (publiques et privées).

20% de croissance par an depuis 5 ans

Le tout devrait s’accompagner d’une trentaine de recrutements avant la fin du premier trimestre 2024. La start-up emploie 45 personnes en France mais a besoin d’une force commerciale et marketing supplémentaire, d’un service client plus conséquent ainsi que de quelques profils tech.

Le fondateur n’a pas souhaité communiquer son chiffre d’affaires, mais se targue de réaliser 20% de croissance chaque année depuis cinq ans, prévoit de dépasser les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici deux ans et assure être déjà rentable.