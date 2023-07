Sequoia Capital torpille ses investissements dans la crypto

L'effondrement en novembre dernier de l'empire FTX continue de servir de leçon à nombre d'organisations engagées sur le marché des cryptomonnaies. Dernièrement, c'est la société californienne de capital risque Sequoia Capital, que Sam Bankman-Fried avait convaincue d'investir quelque 213 millions de dollars dans sa place de marché, qui semble vivement se désengager du secteur de la crypto.



Comme l'a révélé le Wall Street Journal, l'entreprise a réduit l'enveloppe totale allouée à ses investissements dans les projets de monnaies virtuelles. Le Sequoia Crypto Fund, créé en février 2022, passe ainsi de 585 millions de dollars à 200 millions, soit une baisse de 65,8%. Sequoia Capital divise également par deux son fonds qui se concentre sur le financement de petits fonds et les investisseurs individuels, le faisant passer de 900 millions de dollars à 450 millions.

Un marché en net ralentissement

"Le fonds crypto se concentrera principalement sur la création de nouvelles entreprises, avec la possibilité de compléter ces investissements à partir de nos fonds d'amorçage, de capital-risque, de croissance et d'expansion à mesure que les entreprises arrivent à maturité", a précisé un porte-parole de Sequoia Capital au média américain TechCrunch. Selon le Wall Street Journal, cette réorientation stratégique était dans les cartons depuis plusieurs mois.



Il faut dire que le marché de la crypto est aujourd'hui, les scandales et les crises s'accumulant, bien moins attrayant qu'il ne l'était il y a un an. Bien que la firme californienne n'abandonne pas complètement le secteur, elle semble bien décidée à réduire la voilure et à miser sur des projets moins vastes et moins risqués.



Sequoia Capital n'est à ce titre pas la seule entreprise d'investissement à entamer un rétropédalage. D'après le dernier rapport mensuel de la société de conseil Cointelegraph Research, seuls 780 millions de dollars ont été injectés dans la crypto par des sociétés de capital risque en juin 2023. Douze mois plus tôt, ce montant s'établissait à 3,5 milliards de dollars.