Serve Robotics entre en bourse et lève 30 millions de dollars

Dans les années à venir, les Américains verront de plus en plus de robots de livraison peupler leurs trottoirs. Parmi ces véhicules intelligents, ils pourront croiser les yeux blancs écarquillés de Serve, le robot de la jeune start-up états-unienne Serve Robotics qui doit entrer en bourse tout prochainement.



La société spécialisée dans la livraison autonome vient à cet effet de lever 30 millions de dollars via une opération de placement privé auprès de ses actionnaires Uber, Nvidia et Wavemaker Partners, ainsi que de Mark Tompkins et Republic Deal Room.

2000 robots pour Uber Eats

Serve Robotics entre en bourse via une procédure équivalente à celle de la SPAC (special purpose acquisition company), via le rachat par une société déjà cotée. Ce choix permettra à la start-up d'attirer de nouveaux investisseurs sur le long terme et donc de se développer plus rapidement et à grande échelle.



Ses robots de livraison, devenus 100% autonomes il y a moins de deux ans, se déplacent sur les trottoirs à une vitesse équivalente à celle de la marche humaine. Ils ne sont à ce stade qu'une centaine à opérer dans certaines villes des Etats-Unis. Serve Robotics souhaite donc employer les fonds levés pour pénétrer de nouveaux marchés outre-Atlantique et perfectionner sa technologie.



La flotte de robots, quant à elle, se développera naturellement. Uber, qui a un temps possédé Serve Robotics via le rachat de Postmates en 2020, a notamment passé commande de 2000 robots de livraison dédiés à son service Uber Eats d'ici 2026. Et Serve Robotics affirme que son volume de livraisons a augmenté de 30% en moyenne par mois sur les 18 derniers mois.