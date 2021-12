Serve Robotics lève 13 millions de dollars pour son robot de livraison autonome

Serve Robotics, start-up née au sein du service de livraison de courses à domicile Postmates, lève 13 millions de dollars. La start-up qui développe un robot de livraison autonome a réalisé cette levée, annoncée le 6 décembre 2021, auprès d'Uber, DX Ventures (Delivery Hero), 7-Ventures (7-Eleven) et Wavemaker Partners. Ont également participé ses investisseurs historiques Neo, Western Technology Investment, Scott Banister et d'autres.



équipé de la puce Xavier de Nvidia

La pépite est née en 2017 au sein des équipes de Postmates. A l'époque, un robot de livraison baptisé tout simplement Serve a été dévoilé. Puis, Uber s'est emparé de Postmates en 2020 et a rapidement réorganisé ses activités. Serve Robotics est alors devenue une start-up indépendante dédiée aux solutions robotiques.



Le robot autonome est doté d'un Lidar fabriqué par Velodyne et de la puce Xavier développée par Nvidia. Il se déplace sur les trottoirs parmi les piétons à une vitesse équivalente à celle de la marche. Serve est doté d'un éclairage lumineux au niveau de ses "yeux" pour communiquer avec son environnement. Il peut émettre un signal lumineux lorsqu'il change de direction. Serve est conçu pour transporter des colis de 22,5 kg maximum et parcourir 48 kilomètres avec une seule charge. Les clients peuvent utiliser les caméras et un écran pour interagir avec le robot et ouvrir son réceptacle afin de récupérer leur commande.



Des dizaines de milliers de livraisons

Serve Robotics assure que ses robots autonomes ont effectué des dizaines de milliers de livraisons sans contact dans les grandes villes américaines. La start-up souhaite utiliser ce financement pour accélérer la commercialisation de sa technologie. Elle explique vouloir rendre la livraison plus abordable et accessible à tous. Allant dans ce sens, Service Robotics veut agrandir sa flotte de robots et poursuivre ses essais ainsi que son expansion géographique.



Elle n'est pas la seule start-up à se lancer dans une telle démarche. Starship Technologies, Yandex, Nuro et même Amazon se sont lancés dans la course. En France, Twinswheel développe différents droïdes de livraison et mène une expérimentation grandeur nature à Montpellier.