ServiceNow World Forum : « Parions sur notre capacité d’adaptation et d’innovation ! »

À peine arrivé sur scène pour la plénière d’ouverture, Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager France de ServiceNow, plante le décor face à une salle comble : « Le monde se transforme rapidement, de plus en plus vite même. Il y a un an, nous commencions à célébrer la sortie de la crise sanitaire et à entrevoir des perspectives encourageantes. Un an plus tard, certes la Covid est passée (ou presque), mais de nouvelles problématiques sont venues s’inviter. »

Alors face à cette conjoncture peu réjouissante, faut-il craindre le pire ? Non, car les crises permettent aussi de se révéler, de se réimaginer. Et à en juger par l’effervescence qui régnait lors du Forum, autant du côté des équipes de ServiceNow que de celui de ses partenaires présents en nombre, les opportunités ne manquent pas.

Yannis Daubin veut envisager la crise comme un révélateur : « Nous pouvons voir cela sous un autre angle. Parions sur notre capacité d’adaptation et d’innovation ! » rappelant au passage ce chiffre d’une étude de Bain & Company : on observe une augmentation de 47 % des entreprises « étoiles montantes » qui émergent pendant les périodes de récession par rapport aux périodes stables. Preuve que même en période de crise, de belles initiatives peuvent émerger.

Le digital ouvre tous les possibles

Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles se réinventer ? Grâce au digital qui facilite l’adaptation et propose des solutions nouvelles. Tout au long de la journée, sur les stands des partenaires ou lors des présentations, de nombreux exemples concrets dans tous les secteurs d’activité, et sur tout type de problématique, montrent comment le digital ouvre un champ des possibles pour se réinventer.

C’est le cas par exemple de Carrefour France qui a développé une solution « Click & Repair » pour ses magasins. Cet outil de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) est venu répondre à un irritant majeur exprimé par les magasins : lorsqu’il y avait des problèmes de maintenance (pannes techniques de ventilation, d’éclairage, de réfrigérateurs, etc.). Avec cette application déployée avec ServiceNow, les techniciens scannent le QR code sur l’équipement en question, ce qui déclenche l’assistance pour la réparation.

« Auparavant, les process étaient longs et laborieux, les techniciens s’en plaignaient. Désormais, plus besoin d’aller dans un bureau et derrière un ordinateur avec lequel ils sont souvent peu à l’aise, ils n’ont plus qu’à scanner le QR code directement sur place » commente Guillaume Verkant, Directeur Technique France de Carrefour. Gain de temps, efficacité, fluidité… la solution « Click & Repair » illustre bien l’intérêt de se moderniser en envisageant d’anciennes problématiques sous un nouvel angle.

La solution de ServiceNow « la plateforme des plateformes » constitue un atout de choix pour les organisations, comme l’a montré le cas de Suez, qui a pu, grâce à la plateforme, optimiser les workflows des collaborateurs pour le retour au bureau et la réservation des espaces de travail dans leur tour de La Défense. Jean-Christophe Chaulet, CIO de Suez explique : « Nous sommes passés de l’IT au service de l’IT à l’IT au service des employés. ServiceNow, c’est la plateforme pour faire collaborer les gens entre eux ».

Des success stories inspirantes qui donnent envie d’être optimistes

L’intervention de Danone a montré combien l’expérience employé peut être fluidifiée et simplifiée grâce à un portail unique pour gérer efficacement toutes les demandes traitées par les services partagés de l'entreprise (RH, IT, Finance...). Isabelle Rollet, Responsable expérience employé et efficacité RH chez Danone affirme : « En simplifiant le travail de nos Danoners, nous leur faisons gagner du temps, ce qui permet d'améliorer leur satisfaction et de se concentrer sur des sujets à valeur ajoutée. »

Idem au sein du groupe L’Oréal, une seule et unique plateforme permet aux métiers et à l’IT de retrouver les informations nécessaires… accélérant ainsi la digitalisation de l’entreprise grâce au no code/low code. Alexandre Renou, Head of Enterprise Process Automation chez L’Oréal précise que leur enjeu actuel « est d’optimiser la chaîne de valeur IT pour casser les silos et pouvoir délivrer mieux et plus rapidement aux métiers. »

Dernier cas inspirant que l’on peut évoquer ici, parmi les nombreux exemples présentés, Eiffage Global Services a complètement automatisé ses opérations pour optimiser ses processus. L’une des applications permet désormais aux patrons de chantiers de créer en seulement une heure une fiche fournisseur, là où auparavant l'opération prenait 48 heures avant de pouvoir notamment passer des commandes. Jean-Philippe Faure, DG de Eiffage Global Services, conclut sa prise de parole : « Nous sommes tellement contents de l’automatisation des opérations que nous déployons dans quelques jours une plateforme similaire pour la partie RH. »

Au terme du ServiceNow Forum Paris, les participants ont ressenti pleinement l’émulation de cette communauté technologique enthousiaste, pleine de projets et d’idées. Sans idéalisme, ces échanges ont prouvé que malgré le contexte morose, nous avions de bonnes raisons de rester optimistes. Les acteurs du jour ont prouvé combien finalement, c’est l’humain qui est au centre de la transformation et également le premier bénéficiaire de ces nouvelles solutions qui simplifient leur expérience et leur travail.