SES-imagotag étoffe son pôle data en rachetant In the Memory

Le groupe français SES-imagotag, (qui a intégré fin 2022 le SBF 120), leader des étiquettes électroniques et autres solutions digitales pour le commerce physique, annonce être en négociation exclusive pour acquérir la société In The Memory, spécialisée dans l’analyse de données et les outils décisionnels pour le commerce.

Lorsque l’on parle data, ce n’est pas aux magasins physiques que l’on pense en premier. Mais si ce canal est en effet, pour l'heure, le plus pauvre en données, cela en fait aussi "le plus prometteur", selon SES-imagotag.

Transformer les magasins physiques en actifs digitaux

"Transformer les magasins physiques en actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs", c’est cette ambition que le groupe poursuit avec ce rachat.

Spécialisé dans les technologies de l’internet des objets appliquées aux points de ventes physiques, SES-imagotag produit, notamment pour la grande distribution, des étiquettes intelligentes ainsi que des caméras et capteurs connectés permettant de récolter de grosses quantités de données en magasins.

Mais pour qu’elle soit utile, cette captation doit s’accompagner d’outils de traitement et d’analyse permettant de transformer ces données en action.

C’est cette corde que SES-imagotag ajoutera à son arc en rachetant In the Memory, une entreprise française créée en 2018 par une équipe de data scientists. La jeune pousse a développé une plateforme de gestion de données et d’analyse décisionnelle qui aide les commerçants et leurs partenaires industriels à capitaliser sur la data du retail et à améliorer la prise de décision sur les problématiques liées au category management, au marketing client et produits, et aux achats. Elle a rapidement acquis une importante base de clients parmi les leaders de la grande distribution et des produits de grande consommation.

Potentiel international

"Memory est une véritable pépite française au potentiel international considérable, dont nous entendons accélérer le développement propre tout en capitalisant sur les synergies potentielles avec les autres entités du groupe. L’avenir du commerce est la data, grâce à laquelle les commerçants vont améliorer leur performance opérationnelle, leur coopération avec les industriels et développer de nouvelles sources de revenus publicitaires et de monétisation. L’expertise de Memory va nous être précieuse pour améliorer nos solutions IoT & data afin qu’elles soient mieux adaptées aux besoins décisionnels", explique Thierry Gadou, DG du groupe SES-imagotag.

Le protocole d'intention signé prévoit l'acquisition de 100% des actions de In the Memory, payée en numéraire. L'opération devrait avoir lieu avant la fin du mois.

Avec ce nouveau rachat, qui fait suite à celui de MarketHub début 2022, le groupe SES-imagotag poursuit le développement de son pôle Data, qui comprend également la société Captana, spécialisée dans l’analyse en temps réel des rayons par analyse d’images et intelligence artificielle.