Sesame it lève dix millions d'euros pour sa solution de détection des cyberattaques

Cinq ans après sa création, Sesame it réalise sa première levée de fonds. Mercredi 30 avril, cette start-up spécialisée dans la détection des cyberattaques a officialisé un tour de table de dix millions d’euros, mené notamment auprès du fonds 115K de La Banque Postale et de La Banque des Territoires.

Directive européenne

Cet argent frais doit notamment permettre à Sesame it d’accélérer son déploiement commercial, entamé l’an passé en France après quatre années de recherche et de développement. La société souhaite désormais franchir des frontières hexagonales, anticipant l’entrée en vigueur de la directive européenne NIS 2.

Adopté fin 2022, ce texte doit être transposé dans les droits nationaux avant fin 2024. Il renforcera les exigences en matière de cybersécurité pour les entreprises. “Cela va multiplier notre marché par 100”, prédit Audrey Amédro, fondatrice et directrice générale de la start-up.

Sesame it commercialise une solution d’analyse des flux réseau, communément appelée NDR (Network Detection & Response). Celle-ci passe au crible divers marqueurs et métadonnées, et identifie des écarts de comportement, par exemple un téléchargement de données à une heure inhabituelle. Elle doit ainsi permettre de détecter en amont une intrusion et donc d’intervenir avant que l'attaque principale ne soit déclenchée.

Dix millions d'euros de commandes

Baptisé Jizô, l’outil a été qualifié par l’Anssi. Il se destine d’abord aux 250 opérateurs d'importance vitale (OIV), qui ont l’obligation d’installer un outil NDR sur leurs réseaux. Mais il intéresse aussi “des entreprises et de petites administrations qui souhaitent s’équiper d’une solution qualifiée par l’Anssi et souveraine”, explique Audrey Amédro. Sesame it revendique une dizaine de clients français, représentant dix millions d’euros de commandes.

Forte de sa levée de fonds, la start-up, qui assure être déjà rentable avec un Ebitda d’un million d’euros en 2022, espère enregistrer deux fois plus de commandes en 2023. Elle vise également un revenu annuel récurrent (ARR) de cinq millions d’euros d’ici à la fin de l’année.

Sesame it prévoit par ailleurs de lancer une deuxième solution, consistant à déployer un réseau de leurres pour attirer les attaques, et ainsi les identifier sans qu’elles ne touchent le véritable réseau. “On a pris du retard dans la commercialisation, reconnaît Audrey Amédro, car cela demande beaucoup de R&D pour rendre ces réseaux détectables mais de manière grossière”.