Sesamm, Choco, Mangrove… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

SESAMm a levé 35 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel d'analyse de données en langage naturel destiné au secteur financier.

Investisseurs : Elaia Partners, Opera Tech Ventures, Unigestion, Elevator Ventures, AFG Partners, CEGEE Capital, Carlyle, NewAlpha Asset Management



Choco a levé 25 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de passage de commandes entre restaurateurs et fournisseurs.

Investisseurs : Bessemer, Coatue, G Squared, Insight, Left Lane



Mangrove a levé 7 M€

Finance, Assurance

Protocole d’allocation de liquidités au sein de la finance décentralisée.

Investisseurs : Cumberland, Greenfield Capital



Cycle a levé 6 M€

Marketing & Communication

Plateforme de gestion de feedbacks client tout au long du cycle de vie du produit ou du service.

Investisseurs : Boldstart Ventures, business angels



Inarix a levé 3,1 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Logiciel d'analyse de récoltes agricoles.

Investisseurs : Ankaa Ventures, Label Investments, ResiliAnce, Newfund, Ventech, business angels



YMO a levé 3 M€

Finance, Assurance

Application mobile destinée aux populations africaines pour les transferts d’argent et les paiements.

Investisseurs : Breega, INCO Ventures, Super Capital



Gomecano a levé 2 M€

Transport

Plateforme proposant un service de mécaniciens à domicile.

Investisseur : Mobivia



Socrate a levé 1,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de partage de connaissance au sein des entreprises.

Investisseurs : business angels



Pixmania a levé un montant non communiqué

Distribution, Logistique, Retail

Marketplace pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Investisseurs : Breega, Groupe Duval, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.