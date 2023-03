Sesamm lève 35 millions d'euros pour ses outils d'aide à la décision intelligents

Sesamm, start-up d'intelligence artificielle basée à Metz qui développe des outils d'analyse de documents textuels en temps réel pour les sociétés d'investissement et les entreprises, annonce un levée de fonds de 35 millions d'euros complétant sa série B.

Sa solution permet d'analyser des milliards de documents (médias, réseaux sociaux, blogs, rapports officiels…) afin de détecter des "controverses sur les investissements, les clients et les fournisseurs, calculer des scores ESG et d'impact positif, améliorer la due diligence et le sourcing en private equity et analyser le sentiment sur les actifs financiers".

Elle utilise pour ce faire un système de traitement du langage naturel sophistiqué qui interprète et convertit ces documents textuels pour les intégrer facilement à la prise de décision.

Détecter les signaux faibles

La promesse de Sesamm est ainsi de détecter les signaux faibles qui peuvent faire d'un investissement une mauvaise affaire au regard des risques sociaux, environnementaux et de gouvernance, ou au contraire confirmer renforcer sa pertinence. Elle peut également servir à détecter l'humeur des marchés, puisque comme chacun sait une partie du travail de la gestion d'actifs consiste à anticiper ce que feront les autres investisseurs. Mais cela fonctionne aussi pour une entreprise qui souhaiterait surveiller ses fournisseurs ou ses sous-traitants.

"Nos outils permettent aux entreprises de prendre de meilleures décisions et de combler les manques de données, notamment dans l’ESG, sur les entreprises publiques et privées", explique Sylvain Forté, CEO et cofondateur de Sesamm. La start-up a séduit des clients tels que Carlyle, Natixis et Tokio Marine. Les données qu'elle fournit à ses clients sont structurées et envoyées sur des tableaux de bord, qui peuvent s'intégrer à leurs logiciels métiers.

Expansion internationale

Fondée en 2014, Sesamm a ouvert des bureaux à Londres, New-York, Tokyo et Tunis. Cette opération financière doit lui permettre de poursuivre son expansion aux États-Unis et en Asie (notamment à Singapour), et ses efforts de R&D en intelligence artificielle pour l’analyse ESG et la perception des "émotions" des marchés. Le tour de table, mené par la société de capital-risque spécialisée dans la deep tech Elaia et par le fonds de capital-risque de BNP Paribas Opera Tech Ventures, l'aidera également à recruter. La start-up emploie actuellement une centaine de personnes.

Unigestion, Raiffeisen Bank International, AFG Partners, CEGEE Capital ainsi que les investisseurs historiques Carlyle et New Alpha Asset Management ont également participé au financement.

"Dans un contexte où il est de plus en plus critique d’accompagner la prise de décision grâce à des sources de données pertinentes, nous avons trouvé le produit de Sesamm très efficace pour aider à identifier, filtrer et évaluer des informations clés, tant sur de petites sociétés privées que sur des plus grandes entreprises", comment Thibaut Schlaeppi, DG d'Opera Tech Ventures, dans un communiqué.