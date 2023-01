SFR fermera ses réseaux mobiles 2G et 3G en 2026 et 2028

SFR a dévoilé son calendrier de fermeture de ses réseaux 2G et 3G. Ils s'éteindront respectivement fin 2026 et fin 2028. Il y a un petit peu moins d'un an, Orange avait été le premier opérateur à se positionner sur ce sujet, en annonçant la fermeture de son réseau mobile 2G en France en 2025, et de son réseau 3G en 2028. SFR se cale donc à peu près sur la trajectoire de fermeture d'Orange.

Les fréquences qui seront récupérées serviront à doper les réseaux 4G et 5G, afin d'apporter plus de débit et d'améliorer la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VoLTE (voix sur 4G).

La couverture 4G suffisante pour fermer la 2G et la 3G

Tant qu'ils respectent leurs obligations de couverture et de qualité de service, les opérateurs sont libres d'utiliser leurs fréquences mobiles comme ils le souhaitent. Il n'existe pas de plan national de fermeture des anciens réseaux mobiles, cette décision relevant de la stratégie commerciale de chaque opérateur. Bouygues Telecom ne s'est pas encore exprimé sur le sujet mais confiait en mars 2022 à nos confrères de 01net que l'échéance de 2025 lui semblait un peu "courte", et appelait "l'Arcep ou la DGE" à organiser une concertation nationale.

D'après les derniers chiffres de l'Arcep, au troisième trimestre 2022, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 3G (69,3 millions) a pour la première fois été inférieur au nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G (69,7 millions). Au 1er juillet 2022, selon la Fédération française des télécoms, entre 99,1% et 99,6% de la population française est couverte en 4G. Et au 30 septembre, selon l'Arcep, 92% des zones blanches identifiées en 2018 avaient été équipées en 4G.

SFR prêt à déployer la 5G standalone

En même temps que son calendrier de fermeture des réseaux 2G et 3G, SFR a annoncé le déploiement en 2023 de son réseau 5G standalone, c'est-à-dire le remplacement de son cœur de réseau par des équipements 5G. Aujourd'hui, le réseau 5G fonctionne avec un cœur de réseau 4G, ce qui ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de la 5G, notamment le slicing (la possibilité de découper le réseau pour fournir des services différenciés), que SFR a déjà expérimenté en conditions réelles en décembre 2022, sur le campus de sa maison mère Altice.

Pour cela, SFR a choisi son équipementier : il s'agira de Nokia, également partenaire d'Orange, tandis que Bouygues Telecom a sélectionné Ericsson. Le finlandais équipera également les clients de SFR pour leurs réseaux 5G privés. SFR couvre aujourd'hui 6600 communes en 5G, représentant près de 60% de la population française.