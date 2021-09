SFR rachète Coriolis Telecom pour 415 millions d'euros

Altice France annonce ce lundi avoir signé un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Coriolis Telecom, un opérateur mobile virtuel (MVNO) exploitant les réseaux de SFR et Orange. Ce sont plus de 500 000 clients particuliers et 30 000 professionnels qui vont ainsi tomber dans l'escarcelle du numéro deux français des télécoms.



Le montant de l'opération s'élève à 298 millions d'euros (prix d'achat initial), complété d'un versement différé de 117 millions d'euros. Altice précise que la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022.



Coriolis Telecom, lancé en 1989, propose des offres fixes et mobiles dans les villes petites et moyennes, et possède quatre centres de relation client en France et à l'étranger. Des capacités qu'Altice juge "très complémentaires" de celles de SFR et Intelcia, acteur du marché de l'outsourcing de la relation client né au Maroc, dont Altice est actionnaire depuis 2016.



Un réseau de fibre en propre

Coriolis dispose par ailleurs d'un réseau de 300 boutiques à sa marque, constitué de magasins franchisés, dont Altice ne détaille pas l'avenir. L'autre particularité de Coriolis était de posséder son propre réseau fibré, sur des réseaux d'initiative publique, pour son offre entreprises.



Le nouveau plan stratégique de SFR, présenté en mars dernier, fait des offres pour les PME l'une de ses cinq priorités. En mai dernier, Altice a déjà racheté Afone Participations, un autre MVNO de SFR, détenant notamment la marque RegloMobile distribuée par E.Leclerc. Cet opérateur apportait 770 000 clients, ainsi que des solutions de téléphonie mobile pour les entreprises.