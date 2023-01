Shadow se renforce sur Android grâce à l'acquisition de Genymobile

L’entreprise française de cloud computing Shadow a annoncé le 19 janvier l'acquisition de Genymobile, start-up spécialisée dans les outils de développement pour Android. Le produit principal de Genymobile, Genymotion, est utilisé par les développeurs d'applications Android comme outil de test, en reproduisant une interface Android sur un ordinateur.

Genymobile dispose également de certains des logiciels les plus utilisés dans l'écosystème Android comme "scrcpy" (affichage et contrôle d'un appareil Android) et "gnirehtet" ("reverse tethering", pour partager la connexion internet de son ordinateur à son téléphone).

Dans son communiqué, Shadow explique que le savoir-faire de Genymobile sur Android lui permettra "d'accélérer sa feuille de route et d'accroître sa compétitivité industrielle afin de devenir la principale plateforme collaborative basée sur le cloud pour les entreprises, les gamers et les créatifs". Les deux sociétés comptent développer ensemble "de nouvelles configurations de machines virtuelles, ainsi que de nouvelles fonctionnalités non encore dévoilées".

Jeu de chaises musicales entre Shadow et Genymobile

Cette nouvelle s’accompagne d’un remaniement au sein des deux entreprises. Arnaud Dupuis, fondateur et ancien directeur technique de Genymobile, en deviendra le directeur général à partir du 1er mars, en remplacement de Timothy Danford. Ce dernier devient conseiller auprès des deux sociétés. Eric Sèle cumulera désormais les fonctions de président de Genymobile et de directeur général de la maison-mère, Shadow.

"Cette acquisition apportera une expertise supplémentaire à Shadow, et témoigne également de notre ambition en tant qu’entreprise, basée sur une croissance aussi bien interne qu’externe", s’est réjoui Eric Sèle. "Genymobile et Shadow disposent d’une expertise complémentaire qui a conduit les deux entreprises à travailler ensemble, et cette alliance nous a semblé naturelle. Nous sommes très heureux de rejoindre Shadow dans leur mission de démocratisation de la technologie via le cloud, en les aidant avec notre savoir-faire unique sur Android", a abondé Arnaud Dupuis.