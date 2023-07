"Notre objectif est de créer une alternative à Microsoft et Google", ambitionne Eric Sèle, le patron de Shadow

L'Usine Digitale : Vous avez pris la tête de Shadow il y a deux ans, juste après sa reprise devant le tribunal de commerce par Octave Klaba. Quels changements avez-vous menés depuis ?



Eric Sèle : Nous avons commencé par changer notre vision. Blade a été un précurseur du PC dans le cloud mais la société s’était surtout focalisée sur le domaine du gaming. Notre idée est toujours d’offrir un PC dans le cloud mais pour un grand nombre d’utilisations, notamment pour les PME, TPE, le secteur de l’éducation, la recherche… Cela nous permet aussi de mieux rentabiliser notre infrastructure, utilisée la journée par les professionnels et en soirée par les gamers.



Nous avons également accru la couverture géographique, en ouvrant six pays l’an dernier, pour porter le total à quatorze. Enfin, nous avons travaillé sur nos offres : nous souhaitons proposer en parallèle une suite collaborative, d’abord avec l’offre de stockage Shadow Drive. Notre objectif est de créer progressivement une alternative aux gros acteurs, Microsoft et Google.



La société reposait également sur un modèle économique qui avait du mal à tenir. Elle était très verticalisée : elle développait ses plateformes, gérait ses data centers et son réseau. Cela se traduisait par d’importants investissements en Capex (dépenses en capital, ndlr), qui ne correspondaient pas à une solution SaaS. Nous avons donc décidé de transférer en intégralité nos plateformes vers OVH, ce qui nous a permis d’optimiser nos dépenses en supprimant des surcoûts économiques qui étaient très lourds.



Pouvez-vous partager des chiffres pour illustrer l’impact de ces changements stratégiques ?



Nous ne communiquons plus sur le nombre de clients, car ce chiffre ne veut plus dire grand-chose car nous avons désormais des clients dans le stockage en ligne ou dans le spot computing (commercialisation des capacités excédentaires, ndlr). En termes de chiffre d'affaires, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres depuis deux ans, en partie tirée par la hausse du revenu moyen par utilisateur grâce au lancement de notre option Power en novembre dernier.



Sur votre site, votre offre gaming est peu mise en avant. Reste-t-elle une priorité, notamment par rapport au service cloud de l'abonnement Game Pass de Microsoft ?

Je suis content que vous me posiez la question : nous avons identifier cette erreur de communication et nous allons changer notre site d’ici quelques jours. Les gamers restent le cœur de notre cible. Ce sont eux qui nous "bottent les fesses" pour nous améliorer en permanence car ils sont très exigeants en termes de performance et d’interface. Il est vrai que la situation est un peu plus compliquée en termes de compétitivité prix. Mais nous leur proposons un véritable PC dans le cloud, avec toute la liberté que cela implique.



Vous avez récemment annoncé de nouvelles offres, s’accompagnant d’une hausse des prix (3 euros par mois). Comment la justifiez-vous ?



Nos clients nous demandaient de remonter le niveau moyen de l’offre d’entrée de gamme. Nous proposons désormais davantage de stockage SSD. Et sur l’option Power, nous avons augmenté la RAM. Tout cela a un coût. Par ailleurs, les prix de l’énergie ont beaucoup augmenté, dans des proportions que la hausse de nos tarifs est très loin de répercuter. Nous avons essayé de trouver un bon compromis.



Octave Klaba souhaite également mettre la main sur le moteur de recherche Qwant, au sein d’une nouvelle structure baptisée Synfonium, avec l’objectif de lancer une véritable suite collaborative. Quelle est la feuille de route ?



Le premier bloc, c’est le stockage avec Shadow Drive, avec une vraie offre gratuite et une offre premium qui est deux fois moins chère que chez les concurrents américains. Et qui permet d’héberger les données dans des data center européens, à l’abri du Cloud Act. Viendront ensuite le mail, la visio… pour avoir un bouquet complet dont la proposition de valeur correspond mieux aux besoins du marché. Aujourd’hui en Europe, plusieurs sociétés détiennent des briques du marché, mais celles-ci ne discutent pas entre elles. Cela représente autant d'abonnements, de factures, d’identifiants… Ce qui fait la force des géants américains, c’est de tout proposer sur un seul compte.



Comment comptez-vous ajouter toutes les autres briques nécessaires pour proposer une véritable suite collaborative ?



Il existe trois possibilités. La première: le rachat d’une entreprise, qui apporte une expertise. La deuxième: des partenariats en open source. La troisième: un développement en interne. Notre but ce n’est pas d’obtenir des clients simplement parce que nous sommes français ou européens, même si notre produit n’est pas bon. Synfonium va nous permettre de financer rapidement cette stratégie, pour nous lancer dans les 12 à 18 mois.