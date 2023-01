Shark Robotics, spécialiste de la robotique en milieux hostiles, lève 10 millions d’euros

Robots pompiers, robots de déminage, robots mules, herses de police robotisées... Shark Robotics est spécialisé dans la conception et la fabrication de robots adaptés aux milieux hostiles. Avec 10 millions d’euros levés auprès de Move Capital, il entend renforcer ses investissements en R&D, améliorer son outil de production et accélérer son internationalisation, celle-ci ayant déjà bien démarré avec la création d’une filiale Shark Asia.

Le financement contribuera à "la réindustrialisation et à la création d’emplois à forte valeur ajoutée", selon les mots de Cyril Kabbara, fondateur et président-directeur général de Shark Robotics. Cet ancien du renseignement dans l’armée de terre a créé l’entreprise en 2016 à La Rochelle.

Le pompier robot Colossus était intervenu lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris

Pour l’heure, la pépite française a livré une centaine de robots dans quinze pays. Ceux-ci sont mis à profit par des institutions publiques dans la sécurité civile et la défense par le ministère français des Armées, les Pompiers de Paris ou encore les ministères de l’Intérieur à l’international.

Parmi les quinze types de robots créés, le produit phare de Shark Robotics est Colossus, un robot pompier capable de détecter un point chaud, d’éteindre un feu, de transporter du matériel, de fournir une assistance respiratoire et de transporter des blessés.

En avril 2019, Colossus était intervenu pendant 10 heures dans un environnement à 800°C en soutien de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris lors de l’incendie de Notre-Dame. Son engagement avait été décidé à un moment où la situation devenait trop dangereuse pour les pompiers. L’engin de 500kg avait notamment servi à détecter les points chauds et à tracter des tuyaux nécessitant normalement la force de quinze sapeurs-pompiers.

La semaine dernière, il a été utilisé pour stopper un incendie survenu dans un entrepôt du quartier des Groues à Nanterre, muni d’un canon à eau capable de propulser 2500 litres d’eau par minute.

Chaîne de valeur entièrement maîtrisée

L’entreprise dit maîtriser l’intégralité de la chaine de valeur de sa robotique : hardware, software, intelligence artificielle et batteries. Sa technologie de pointe aurait un impact positif sur l’environnement en permettant d’économiser de l’eau et d’éviter les pollutions lors des interventions.

Autre technologie développée par Shark Robotics : la herse cloutée Bulkhead, qui permet de crever les pneus d’un véhicule lancé à 110km/h en quelques secondes. L’entreprise a remporté un contrat en février dernier pour sécuriser les bases aériennes françaises grâce à 149 herses robotisées Bulkhead.

Elle produit par ailleurs Barakuda, le robot mule le plus puissant au monde dans sa catégorie, Atrax, un petit robot de déminage et Alligator, un robot de reconnaissance et d’inspection en zones dangereuse.