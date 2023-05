Shein boucle une levée de fonds de 2 milliards de dollars

Shein, le géant chinois de la fast fashion, viendrait de lever 2 milliards de dollars selon le Wall Street Journal, qui parle d'une valorisation réduite d'un tiers depuis son dernier tour de table, à 66 milliards de dollars. La levée de fonds a été menée par Sequoia Capital, General Atlantic et le fonds souverain des Emirats arabes unis, Mudabala.

Shein aurait réalisé un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars en 2022 selon les sources du WSJ, pour un bénéfice de 800 millions de dollars. En 2021, il aurait atteint 16 milliards selon Bloomberg.

Projet d'IPO à New York

Le site d'e-commerce fondé en 2012, désormais basé à Singapour, a ouvert il y a dix jours à Paris une boutique éphémère qui a fait le plein auprès de sa jeune clientèle dans le quartier du Marais à Paris, pour y vendre des articles de prêt-à-porter et de décoration.

Avec un prix moyen de moins de 10 euros l'article, Shein fait l'objet de nombreuses critiques quant à ses approvisionnements et sa responsabilité sociale et sociétale. Elle est notamment accusée d'exploiter le travail forcé des Ouïghours en Chine, ce qu'elle réfute. Son rythme de renouvellement des collections – quotidien- est également pointé du doigt par les défenseurs de l'environnement.

Mais cela n'empêche pas Shein de prospérer. La société construit un entrepôt de 40 000 m² en Pologne pour le marché européen (pour lequel elle possède un siège à Dublin), et vient de lancer une marketplace de la mode. L'entreprise a également lancé récemment une plateforme de seconde main aux États-Unis, et préparerait une introduction en Bourse à New York en 2023 ou 2024 selon Reuters. Shein affirme sur son site employer près de 11 000 salariés dans le monde.