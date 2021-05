Shift Technology, Alira Health, SOS Accessoire... Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Shift Technology a levé 182M€

Shift Technology est un SaaS de détection de fraudes à l'assurance.

Investisseurs : Advent International, Avenir Growth Capital, Bpifrance, Iris Capital

Secteur : Finance, Assurance



Alira Health a levé 29M€

Alira Health est une société de conseil en avancement des soins de santé et des sciences de la vie.

Investisseurs : Creadev, business angels

Secteur : Beauté, Santé



SOS Accessoire a levé 10 M€

SOS Accessoire est une marketplace de pièces détachées d'appareils électroménagers.

Investisseurs : Quadia, ETF Partners, Starquest, Seed for Good

Secteur : Aménagement d’intérieur et d’extérieur



Fintecture a levé 6,2 M€

Fintecture est une FinTech permettant aux marchands de collecter instantanément des paiements banque à banque.

Investisseurs : Target Global, Samaipata Venture, Société Générale

Secteur : Finance, Assurance



Snipfeed a levé 4,2 M€

Snipfeed est une plateforme de monétisation d’audience destinée aux influenceurs.

Investisseurs : CRV, Abstract Ventures, Crossbeam, ID8 Investment, ISAI, Diaspora Ventures, business angels

Secteur : Marketing & Communication



CrowdSec a levé 4 M€

CrowdSec est un logiciel open source visant à identifier et partager les adresses IP malveillantes (EDR).

Investisseur : Breega

Secteur : Sécurité & Cybersécurité



Dalma a levé 2 M€

Dalma est une assurance santé pour chiens et chats.

Investisseurs : Global Founders Capital, Frst, Kima Ventures

Secteur : Animaux



Teale a levé 2 M€

Teale est une application de santé mentale destinée aux salariés.

Investisseurs : ISAI, Kima Ventures, Evolem, business angels

Secteur : RH, Education



Direct Market a levé 1,7 M€

Direct Market est une plateforme qui connecte les producteurs locaux et grandes surfaces.

Investisseurs : LeadBlock Partners, Alsace Business Angels, Finck Ventures, Bpifrance

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire



Prev&Care a levé 1 M€

Prev&Care est une plateforme d’assistance dédiée aux aidants familiaux.

Investisseurs : 123 Investment Managers, business angels

Secteur : Services à la personne



Semana a levé 600 000€

Semana est un SaaS de de flex office.

Investisseurs : Bpifrance, business angels

Secteur : RH, Education



Save Market a levé 600 000€

Save Market rachète du matériel informatique B2B pour le revendre ou le recycler.

Investisseurs : Tomcat Invest, Daphni

Secteur : Économie sociale et solidaire, Développement durable



TravelAssist.io a levé 500 000€

TravelAssist.io est une application offrant un service de conciergerie pour les vacances.

Investisseur : NC

Secteur : Loisirs, Tourisme



Evoluflor a levé 450 000€

Evoluflor est un SaaS de caisse pour fleuriste.

Investisseurs : business angels

Secteur : Aménagement d’intérieur et d’extérieur



Little Bill a levé 80 000€

Little Bill est une application centralisant tous les reçus, cartes de fidélité et promotions des commerçants.

Investisseur : NC

Secteur : Marketing & Communication



Coaxis a levé un montant non communiqué

Coaxis propose des solutions d'externalisation de système informatique à destination des PME.