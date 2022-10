Shippeo, Jimmy Energy, Qantev… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Shippeo a levé 40 M€

Suivi en temps réel du transport de marchandises.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Yamaha Motor Ventures, LFX Venture Partners, Battery Ventures, Partech, NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture, SAP.io



Jimmy Energy a levé 15 M€

Fournisseur de chaleur industrielle décarbonée.

Secteur : Energie

Investisseurs : Otium Capital, Noria Invest, Eren, Polytechnique Ventures



Qantev a levé 10 M€

Plateforme d’IA dédiée aux assureurs santé.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : RAISE, Omnes Capital, Elaia



Satelia a levé 10 M€

Plateforme de télésurveillance médicale.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseur : Impact Partners



Evy a levé 6,5 M€

Courtier en assurance dédié aux retailers.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseur : Sequoia, La Famiglia VC, Global Founders Capital,, business angels



Surfe a levé 4 M€

Extension web reliant Linkedin et les outils CRM.

Secteur : Application et technologies d’entreprise

Investisseurs : 360 Capital, TS Ventures, business angels



OneFlash a levé 3 M€

Bornes de rechargement mobile.

Secteur : Energie

Investisseurs : Kima Ventures, business angels



Supercosi a levé 1,6 M€

Studio et éditeur de jeux vidéos mobile.

Secteur : Jeux vidéo

Investisseurs : Trust Esport, Kima Ventures, business angels



UNICO a levé 1,5 M€

Solution SaaS dédiée à l’optimisation logistique de la collecte des déchets.

Secteur : Application et technologies d’entreprise

Investisseurs : business angels



CarbonX Climate a levé 900,000€

Portefeuille de projets de séquestration permanente de carbone à financer.

Secteur : Économie sociale et solidaire, Développement durable

Investisseurs : Evolem, AFI Ventures, business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.