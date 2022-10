Shippeo lève 40 millions d'euros pour assurer un suivi du transport de marchandises

Shippeo lève 40 millions d'euros pour apporter une visibilité en temps réel sur les chaînes d'approvisionnement. Une levée de fonds réalisée auprès de Battery Ventures, Partech, NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture, SAP.io, LFX Venture Partners et Yamaha Motor Ventures. La start-up a levé un total de 110 millions d'euros depuis sa création.

Une plateforme SaaS

La start-up fondée en 2014 accompagne les expéditeurs et les prestataires de services logistiques en améliorant la visibilité sur la supply chain. Pour cela, elle a développé une plateforme SaaS qui s'appuie sur une API permettant d'intégrer des sources de données à partir de centaines de systèmes de gestion de transport (TMS), ERP, informatiques embarquées ou autres systèmes électroniques.



Les marchandises sont suivi en temps réel et une heure d'arrivée estimée (ETA) est calculée grâce à l'algorithme développé par Shippeo. La jeune pousse est connectée à plus de 150000 transporteurs à travers le monde et propose un suivi des actifs dans 92 pays. Cela permet aux entreprises d'être plus réactives en cas de perturbation.

Une rentabilité prochaine

Shippeo envisage une rentabilité prochaine grâce à une "gestion des coûts exemplaire". Forte de 220 collaborateurs, la jeune pousse a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l'année : une amélioration de la solution de visibilité des flux maritimes ce qui permet à Shippeo de proposer un suivi des expéditions de bout en bout, peu importe les modes de transport ; un tableau de bord de suivi des émissions de CO2 du transport ; une amélioration de la précision du temps d'arrivée estimé ; un renforcement du suivi des marchandises dans le ferroviaire grâce à un partenariat avec Everysens (un fournisseur de systèmes de gestion du transport ferroviaire et intermodal).



Shippeo revendique plus de 150 clients dont Coca-Cola HBC, Renault, Jaguar Land Rover ou encore Philip Morris International. Et son taux de résiliation est sous la barre des 4%. Avec cet apport financier, Shippeo entend accélérer son développement à l'internationale, notamment en Amérique du Nord et en Asie Pacifique. Elle s'est lancée sur le marché nord-américain en début d'année : pour y renforcer sa présence, elle a noué un partenariat avec e2open qui propose un réseau multi-entreprises des chaînes d'approvisionnement.