Shopify investit 100 millions de dollars dans la plateforme de relation client Klaviyo

Shopify noue un partenariat stratégique avec la plateforme de relation client Klaviyo. Ce partenariat, annoncé le 2 août 2022, s'accompagne d'un investissement de Shopify dans Klaviyo pour souligner cette collaboration sur le long terme. Le montant de cet investissement s'élève à 100 millions de dollars, comme le précise TechCrunch.



Automatiser l'emailing

Klaviyo développe une plateforme pour unifier les données du parcours client au sein d'une même solution afin de les rendre accessibles et exploitables. Le but est d'aider les équipes marketing à exploiter ces données pour acquérir de nouveaux clients, fidéliser les clients existants ou les relancer. Le logiciel de Klaviyo s'intègre aux principales plateformes d'e-commerce comme Magento, BigCommerce, Stripe et WooCommerce et à plus de 220 applications au total.



La solution permet par exemple d'automatiser l'envoi d'e-mails et de SMS aux clients, notamment lorsqu'un panier est abandonné ou que des recommandations produits semblent pertinentes. Klaviyo compte de nombreux concurrents comme le français Sendinblue. Ce partenariat vise à faire de Klaviyo, qui fait partie de l'écosystème Shopify depuis 2017, le produit d'emailing recommandé sur Shopify. Une belle mise en lumière pour la start-up fondée en 2012, qui va également bénéficier d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de développement de Shopify

des investissements pour se renforcer brique par brique

Avec ce partenariat, Shopify cherche clairement à renforcer sa palette de solutions. La plateforme d'e-commerce n'en est pas à son coup d'essai. Elle a réalisé son acquisition la plus importante en déboursant 2,1 milliards de dollars en mai dernier pour la start-up spécialisée dans la logistique et l'expédition Deliverr. Côté recommandations produits et personnalisation, Shopify a également injecté de l'argent dans Yotpo ou Crossing Minds.



Toutefois, la plateforme de solutions pour l'e-commerce est également touchée par le contexte économique. Elle a annoncé fin juillet le licenciement de 1000 salariés soit environ 10% de ses effectifs.