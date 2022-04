Shopify lorgne la start-up Deliverr pour se renforcer dans les solutions de livraison

Shopify réfléchit à étendre son portefeuille de solutions pour les commerçants. Il est en discussion pour racheter la start-up Deliverr, qui propose un service de livraison rapide aux e-commerçants, rapporte Bloomberg le 20 avril 2022. L'accord pourrait valoriser Deliverr à plus de 2 milliards de dollars, mais aucune décision n'est encore prise, et les discussions pourraient ne pas aboutir.



Une solution de livraison rapide

Basée à San Francisco, Deliverr propose aux e-commerçants un service similaire à celui d'Amazon Prime. Mais contrairement à ce dernier, et pour coller au mieux aux besoins de ses clients, la start-up fournit un packaging neutre. Elle ne possède pas ses propres entrepôts et met plutôt en avant ses compétences dans le logiciel, notamment en essayant de prédire où seront achetés les articles pour optimiser la chaîne logistique. La jeune pousse s'appuie sur des technologies de machine learning pour décider dans quel entrepôt elle doit stocker les marchandises de ses clients.



Une telle acquisition permettrait à Shopify de proposer de nouveaux services en vogue aux e-commerçants. La livraison rapide tend à devenir la norme et les achats en ligne ont été dopés durant la pandémie de Covid-19 (ce qui lui a largement profité). Une tendance qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Shopify viendrait ainsi concurrencer Amazon sur l'un de ses points forts.



L'éditeur de solutions SaaS n'en est pas à sa première acquisition. Il s'est récemment emparé de Primer pour proposer de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée à ses clients. Cette start-up était à l'origine d'une application permettant de visualiser l'aspect du carrelage, du papier peint ou de la peinture sur les surfaces d'une maison.