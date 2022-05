Shopify, Prestashop : la bataille de la logistique a commencé pour les plateformes e-commerce

Après deux ans exceptionnels marqués par le Covid qui a profondément modifié les comportements d'achat en ligne des consommateurs, la logistique s'impose comme un maillon essentiel de la chaîne de valeur pour les plateformes proposant des solutions de création de sites e-commerce. Face à elles Amazon, passé maître dans la livraison toujours plus rapide et optimisée.



Alors que le français Prestashop a été racheté en novembre dernier par le groupe italien MBE Worldwide, qui propose des solutions d'expédition, son concurrent canadien Shopify a annoncé le 5 mai l'acquisition de Deliverr, une start-up californienne spécialisée dans l'expédition pour le secteur de l'e-commerce. La somme consentie par Shopify s'élève à 2,1 milliards de dollars, en cash et en actions.

Stockage au plus près des commandes

C'est la plus grosse acquisition jamais réalisée par la plateforme, après les 450 millions de dollars investis dans 6 River Systems en 2019, un développeur de logiciels d'automatisation des entrepôts et de robots logistiques. Shopify va lancer un nouveau service de livraison en un ou deux jours aux Etats-Unis, et offrir à ses clients e-commerçants de nouvelles possibilités de gestion des stocks et de retours.



Deliverr a été fondée en 2017. La start-up loue des entrepôts et des centres de tri, et assure le stockage ainsi que la préparation des commandes et la livraison des produits. Elle a recours à des technologies d'analyse prédictive et de machine learning pour anticiper la géographie des commandes et stocker les produits au plus près des clients potentiels.

Priorité aux recrutements chez Prestashop

Shopify a dégagé en 2021 un chiffre d'affaires de 4,6 milliard de dollars, en croissance de 57%, et un bénéfice de 2,9 milliards. Le volume d'affaires, correspondant au montant des commandes passées sur les sites de la plateforme, s'est élevé à 175 milliards de dollars (+47% sur un an). La plateforme réalise près de trois-quarts de ses revenus en Amérique du Nord.



Prestashop, présente majoritairement en Europe et en Amérique Latine, a généré un volume d'affaires de 24 milliards d'euros en 2021 (+9%), et une croissance de son chiffre d'affaires de 40%. La plateforme prévoit de doubler ses effectifs en 2022, pour passer de 200 à 400 collaborateurs qui pourront travailler de n'importe où dans le monde six mois par an. Elle a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités de paiement fractionné avec Oney et PayPlug, et s'est également associée à PayPal pour un module de paiement multidevises.



Les services financiers sont, à côté des solutions logistiques, un levier de croissance important pour ces plateformes. Plus de la moitié des transactions qui passent par Shopify sont désormais réalisées à travers ses modules de paiement.