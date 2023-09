Shopify s'associe à Amazon pour offrir à ses clients l'option "achetez avec Prime"

Au printemps, Shopify avait ouvert la porte à l’inimaginable. Fin août, l’éditeur canadien de solutions e-commerce s’est exécuté : il a officialisé un partenariat avec Amazon qui va permettre aux marchands utilisant sa plateforme d’ajouter l’option “achetez avec Prime” (le programme de livraison gratuite du géant américain du commerce en ligne) directement sur leur site web.

Evolution majeure

Ce partenariat “facilitera la tâche de nos commerçants partenaires d'Amazon qui souhaitent proposer l'option ‘achetez avec Prime’ à leurs clients sur leur site utilisant Shopify”, justifie Harley Finkelstein, le président de Shopify, qui souligne que les marchands “conserveront un contrôle à 100% sur leur marque et leurs données clients”.



Cette annonce représente une évolution majeure pour Shopify, qui permet de créer très facilement une boutique en ligne. Et de gérer les commandes, les stocks ou encore les remboursements. Sa solution, qui attire les petits commerçants mais aussi de grandes sociétés, est considérée par les marchands comme une alternative à la marketplace d’Amazon – et à ses importantes commissions.

Echec de Shopify dans la livraison

Pour Amazon, Shopify, qui a connu un gain de popularité pendant la crise sanitaire, représentait donc une menace. Pour ne pas laisser échapper une partie du marché, le groupe Seattle avait lancé en 2022 le programme “achetez avec Prime”, permettant aux marchands d'utiliser sa plateforme de livraison directement depuis leur site. Et ainsi d'offrir une livraison rapide et gratuite aux acheteurs. Dans la foulée, Shopify avait interdit à ses clients d’utiliser ce service.



La donne a depuis changé. En début d'année, Shopify a abandonné ses efforts dans la logistique, un échec majeur. La société ambitionnait de faciliter la vie de ses clients en mettant à leur disposition des solutions de livraison des achats en deux jours, comme le propose Amazon avec son service FBA (“expédié par Amazon”). Mais ses dirigeants préfèrent désormais se focaliser sur leur cœur d'activité pour faire remonter le cours de leur action en Bourse.