Shopify s'offre Primer pour proposer des outils en réalité augmentée aux e-commerçants

Shopify a annoncé vendredi 11 juin s'emparer de Primer, start-up spécialisée dans les outils de réalité augmentée. Dans le cadre de cette acquisition, dont le montant n'est pas précisé, les huit employés de la start-up rejoindront tous Shopify.



Primer, spécialiste de la réalité augmentée

Primer est notamment connu pour être à l'origine d'une application permettant aux utilisateurs de visualiser l'aspect du carrelage, du papier peint ou de la peinture sur les surfaces de leur maison. La start-up s'est associée à des dizaines de marques de carrelage et de design textile pour permettre aux utilisateurs de visualiser directement ce à quoi ressembleraient ces produits chez eux. Les clients pouvaient utiliser leur iPhone ou leur iPad doté de la plateforme de réalité augmentée ARKit pour se faire une idée, rapporte TechCrunch.



L'application et les services de Primer seront arrêtés le 11 juillet prochain, précisent les cofondateurs Adam Debreczeni et Russ Maschmeyer dans un billet de blog.



Plus d'outils pour les e-commerçants

De son côté, Shopify avait déjà montré sont intérêt pour la visualisation des produits en 3D. La société a lancé Shopify AR en 2018 qui permet aux marchands de produire des modèles 3D pour des expériences de réalité augmentée sur sa plateforme Shopify Experts. L’utilisateur peut alors visualiser un produit en trois dimensions et jouer avec les couleurs, les textures ou encore les tailles. En mars 2020, Shopify a dévoilé une nouvelle fonctionnalité 3D permettant de visualiser des références à l'échelle 1:1. Ce module permet d'intégrer directement depuis la page produit un modèle 3D et une vidéo.



A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Shopify a indiqué vouloir revoir sa suite de services pour intégrer de nouvelles innovations et répondre à l'évolution des demandes et des comportements des consommateurs. A commencer par des solutions de réalité augmentée puisque les interactions avec les produits ayant un contenu en réalité augmentée montrent un taux de conversion 94% plus élevé que les produits n'en ayant pas. En mettant en avant auprès des marques une augmentation des ventes Shopify pourra leur vendre plus facilement des outils de réalité augmentée.