La boutique d'applications SideQuest VR lève 12 millions de dollars auprès de Google

La start-up irlandaise SideQuest, qui édite la boutique d'applications éponyme, annonce une levée de fonds de 12 millions de dollars en série A menée par GV, la filiale d'investissement en capital risque de Google (anciennement Google Ventures).



SideQuest VR est dédiée aux applications de réalité virtuelle et fonctionne avec les casques Meta Quest. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à des applications qui ne sont pas sur la boutique officielle de Meta. SideQuest est d'ailleurs partenaire d'App Lab, une sorte de seconde boutique de Meta pour ces applications en early access ou qui ne remplissent pas les critères pour être sur la boutique principale.



Les yeux rivés sur Google

Cet investissement signé Google attise évidemment toutes les curiosités, l'entreprise de Sundar Pichai ayant décidé de se réintéresser au sujet après l'échec de Daydream il y a quelques années. Cependant, ce placement de GV ne reflète pas nécessairement une stratégie de la maison-mère. Il reconnaît juste le potentiel de croissance de SideQuest. A noter que dans le cadre de l'investissement, M.G. Siegler, associé chez GV, rejoint le conseil d'administration de la start-up



Lancé en 2019, SideQuest a su s'imposer en réalisant un numéro d'équilibriste : présenter une alternative à la boutique d'applications officielle de Meta sans braquer l'entreprise, dont elle est à la merci car elle opère sur son matériel. Elle se présente donc comme une offre complémentaire, et elle n'accepte pas de paiement elle-même (il faut passer par une plateforme tierce), ce qui lui évite d'être en concurrence directe avec son "hôte". Elle se finance à la place par les revenus publicitaires, qui sont certes bien moindres.

SideQuest se cherche un business model

Meta est sans doute aussi encouragé à tolérer cette concurrence par l'environnement réglementaire, qui s'est enfin réveillé après une décennie de sommeil et s'attaque désormais aux pratiques monopolistiques d'Apple et Google dans les smartphones. Répliquer ce modèle de facon trop stricte ne serait sans doute pas très sage de la part de Meta, d'autant plus étant donné ses propres ennuis avec les régulateurs.



SideQuest a pris son essor entre autres grâce à un financement de Palmer Luckey, fondateur déchu d'Oculus VR, la start-up de réalité virtuelle qui a servi de socle à Meta pour créer son énorme division AR/VR. Ce nouveau financement du fonds de Google devrait lui permettre d'augmenter ses équipes et d'accélérer son développement. La start-up déclare à Techcrunch qu'elle réfléchit à une offre payante autour d'outils de développement ou à créer un fonds pour financer des jeux. Elle lorgne aussi évidemment du côté du Pico 4 récemment annoncé.