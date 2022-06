Siemens rachète Brightly pour se renforcer dans la gestion et la maintenance des bâtiments

Siemens s'empare de Brightly Software, spécialiste du logiciel pour les bâtiments et les infrastructures. Une acquisition à 1,6 milliard de dollars annoncée le 27 juin 2022 qui vise à renforcer l'offre de Siemens dans la gestion des bâtiments et la maintenance prédictive. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.



"C'est une autre étape importante dans notre stratégie visant à nous concentrer pour être une entreprise technologie, souligne Roland Busch, président et CEO de Siemens AG, dans un communiqué. En combinant les mondes réel et numérique, nous fournissons à nos clients les technologies nécessaires pour mener leur transformation numérique et créer les bâtiments les plus durables et centrés autour de l'humain."



Siemens se renforce dans le SaaS

Plus précisément, c'est la division Siemens Smart Infrastructure (SI) qui s'empare de l'entreprise américaine spécialisée dans le software-as-a-service (SaaS). Brightly s'est fait connaître dans des secteurs comme l'éducation, l'infrastructure publique, la santé, et la construction. L'entreprise américaine développe des logiciels dans le cloud pour la gestion et la maintenance des bâtiments en anticipant par exemple les pannes. Un atout pour Siemens qui cherche à renforcer son offre en matière d'outils d'aide à l'ingénierie.



Depuis plusieurs années déjà, et comme d'autres grands groupes industriels, Siemens monte en puissance en matière d'industrie 4.0 ou encore d'automatisation. L'Américain Brightly a une offre complémentaire de celle de Siemens qui évoque des synergies importantes entre les deux entreprises. Pour 2022, Brightly mise sur un chiffre d'affaires de 180 millions de dollars. L'entreprise emploie près de 800 personnes et revendique environ 12000 clients. Le marché du logiciel pour la gestion et la maintenance des bâtiments et des infrastructures est en croissance ces dernières années.