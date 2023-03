Sifflet lève 3 millions d’euros pour contrôler la fiabilité des données des entreprises

La start-up parisienne Sifflet, spécialisée dans le contrôle de la fiabilité des données des entreprises, annonce ce 21 mars 2023 une levée de fonds en série A de 12 millions d’euros. Un tour de table mené par EQT Ventures avec la participation d’investisseurs existants, qui doit lui permettre d’intensifier la commercialisation de son produit en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et aux États-Unis, de continuer à investir dans le développement de sa technologie, et de recruter.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui trente salariés, veut voir ce chiffre doubler d’ici la fin de l’année en renforçant ses équipes tech et marketing.

Une plateforme basée sur l’IA pour détecter les anomalies

Les entreprises, qui captent aujourd’hui beaucoup de données, utilisent ces actifs pour faire du profit ou prendre des décisions, et elles dépensent de plus en plus dans des solutions de big data et d’analyse. Or, chaque année, la mauvaise qualité de ces données ou leur manque de fiabilité leur coûterait près de 13 millions de dollars selon le cabinet d'études Gartner, et les ingénieurs spécialisés passeraient 50% de leur temps à les corriger selon un sondage réalisé par l’entreprise américaine Monte Carlo.

C’est en réponse à ce problème qu’a été créée Sifflet. La start-up a été fondée en 2021 par Salma Bakouk, une ancienne vice-présidente de la banque d’investissement Goldman Sachs, qui a décidé de faire équipe avec les ingénieurs logiciels Wissem Fathallah (précédemment chez Uber et Amazon) et Wajdi Fathallah.

"À mesure que les entreprises développent leurs initiatives en matière de données, les environnements de données deviennent plus complexes et la confiance dans les données s'érode", explique Salma Bakouk dans son communiqué.

L’entreprise développe et commercialise une plateforme d’observabilité des données, des métadonnées et des pipelines, offrant aux entreprises une surveillance automatisée de la santé, de la fiabilité et de l’état de leurs données et de leurs infrastructures, qui les alerte en cas d’anomalie ou d’incident et en détecte les causes.

Un marché prometteur qui va vite devenir concurrentiel

Sifflet peut analyser le volume de données, leur intégration, leur format, et vérifier si l’infrastructure de la data est correcte. Ses logiciels sont entraînés pour prendre en compte les demandes particulières et s'adapter à l’environnement sectoriel des clients. Parmi eux, des entreprises comme Carrefour, BPCE, Nextbite, Shopback ou Adaptavist.

Le marché du contrôle qualité de la donnée est important, il pourrait connaître un certain essor et devenir très concurrentiel lorsque les entreprises seront massivement sensibilisées à la problématique de la défaillance des données. Des start-up américaines comme Cribl ou Monte Carlo sont sur le créneau, tout comme Databand, une société israëlienne récemment rachetée par IBM.