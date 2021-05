SightCall lève 42 millions de dollars pour sa solution de maintenance en réalité augmentée

Sight Call, spécialiste de la maintenance assistée par réalité augmentée, lève 42 millions de dollars pour sa solution visant à aider les agents et techniciens de terrain. La pépite fondée en 2007 prévoit d'investir cet argent pour développer davantage d'outils et élargir sa base de clients, selon TechCrunch. Elle a levé ces fonds auprès d'InfraVia et Bpifrance.



Maintenance guidée et réalité augmentée

La start-up, qui a fait ses débuts à Paris avant d'établir son siège social à San Francisco, assure que sa plateforme basée dans le cloud s'intègre facilement aux flux de travail organisationnels et aux systèmes de Business Intelligence des entreprises. Elle permet d'abord d'évaluer à distance un site pour prévoir en amont les outils et équipements nécessaires pour les interventions et estimer le temps de réparation. SightCall propose ensuite des outils pour aider les techniciens.



Les agents de terrains sont connectés à un environnement virtuel et interactif sur lequel ils peuvent partager des informations et accéder à des données pour résoudre plus rapidement le problème rencontré. Dans un premier temps, une solution de maintenance guidée donne des instructions étape par étape au technicien. Si cela n'est pas suffisant ou qu'aucun plan de maintenance guidée n'est trouvé, le technicien sur place peut être connecté à un expert situé à distance pour l'aider à résoudre une panne sur une machine.



L'agent de terrain doit filmer la machine concernée avec la tablette ou le smartphone et l'expert peut le guider à distance. Le technicien voit directement sur le flux vidéo les démarches que l'expert lui demande de faire. La technologie mise au point par SightCall peut être utilisée sur un smartphone classique via un réseau mobile standard, précise TechCrunch.



Amélioration du taux de réparation

SightCall promet une amélioration du taux de réparation dès la première intervention et une réduction du temps de réparation. Mais aussi une réduction des déplacements inutiles puisqu'un technicien déjà présent sur un site peut parvenir à réparer une machine en panne même s'il n'est pas expert grâce aux différents outils mis en place par SightCall.



L'importance du développement de solutions de maintenance assistée a d'autant plus été mise en avant avec la pandémie de Covid-19 qui a limité les déplacements et le nombre de personnes pouvant se rendre sur site. La solution de SightCall est déjà utilisée dans divers secteurs dont l'assurance, les télécommunications, le transport, la télésanté, l'industrie, les services publics et les sciences de la vie et appareils médicaux.