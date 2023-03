Signature Bank trouve un repreneur, mais pas pour les dépôts en cryptomonnaies

Placée sous tutelle par les régulateurs américains le 12 mars, la banque Signature Bank va voir les dépôts de ses clients et une partie de ses prêts (pour 12,9 milliards de dollars) repris par Flagstar Bank, une filiale de New York Community Bancorp. Mais pas les dépôts en cryptomonnaies, qui seront restitués aux déposants. Signature Bank s'était fait une spécialité, comme Silvergate, de l'activité liée aux crypto-actifs.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'agence américaine de garantie des dépôts, a annoncé en outre que Flagstar allait reprendre les 40 agences de Signature, qui rouvrent leurs portes ce lundi. Sa plateforme Signet, qui permettait de réaliser des transferts de fonds et de transformer les cryptomonnaies en devises, reste en revanche placée sous séquestre.

Une facture de 2,5 milliards pour la FDIC

Fin 2022, Signature Bank gérait 88 milliards de dollars de dépôts, dont 4 milliards de dollars en cryptomonnaies. Les clients peuvent s'estimer heureux néanmoins de pouvoir récupérer leurs fonds, car on rappelle que les crypto-actifs ne sont pas couverts par le fonds de garantie bancaire aux États-Unis, ni nulle part ailleurs. La FDIC a précisé que la faillite de Signature Bank allait coûter 2,5 milliards de dollars au fonds de garantie.

La Silicon Valley Bank, elle, n'a toujours pas trouvé de repreneur et pourrait être revendue par appartements selon Reuters et Bloomberg, avec la banque privée qui a encore une chance d'être sauvée d'un côté, et le reste des actifs de l'autre.