Simundia lève 10 millions de dollars pour sa plateforme de coaching à distance

La start-up parisienne Simundia estime qu'il est temps de “mettre fin aux formations en présentiel génériques et ennuyeuses". Sa solution : une plateforme de formation mêlant visioconférence avec un "coach" personnel, sélectionné par un algorithme, et modules d'e-learning. La société annonce une levée de fonds de 10 millions de dollars réalisée auprès d'Axa Venture Partners, Educapital et FJLabs, fonds américain et actionnaire historique de la start-up.



Son objectif est de recruter 80 nouveaux collaborateurs – elle en compte actuellement 40 - dans les douze prochains mois, de se développer en Europe, et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme. Simundia a été créée en 2017. Elle a déjà accompagné plus de 10 000 salariés dans une centaine d'entreprises, parmi lesquelles Sanofi, Hermès, Crédit Mutuel, Chanel, LVMH et Valeo.



3 heures de coaching personnalisé

La société propose des coachings courts (entretien d'orientation puis trois séances d’une heure sur six semaines) destinés à l'ensemble des salariés de ses clients, pas uniquement aux managers, dans des domaines comme le management, la communication, la gestion du stress, ou sur des thématiques définies avec le service RH des entreprises. L’impact des coachings est mesuré par auto-évaluation ou une évaluation à 360, puis les résultats sont agrégés dans un outil de suivi RH.



Elle s'appuie sur un réseau de 200 coachs certifiés SF Coach, EMCC ou ICF, et compte sur ce tour de table pour développer son académie de coaching, qui formera ses coachs en continu.



De nombreuses start-up se positionnent sur le coaching en ligne, portées par l'essor du télétravail. Récemment, la société allemande CoachHub a levé 80 millions de dollars.