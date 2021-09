Singapour déploie des robots dans les rues pour lutter contre les incivilités

Les citoyens de Singapour commencent à avoir l'habitude d'être surveillés par des robots. Après le "chien" de Boston Dynamics, qui leur rappelait les règles de distanciation sociale pendant la crise sanitaire, voici "Xavier", un rover chargé de lutter contre les incivilités. Il s'agit d'une expérimentation menée depuis le 5 septembre par l'agence HTX, dépendante du ministère de l'Intérieur, dans le quartier de Toa Payoh.



Ce robot autonome est équipé de capteurs, d'une caméra infrarouge à 360 degrés reliée à un système d'analyse d'images reposant sur l'intelligence artificielle, et d'un écran de contrôle permettant aux agents de la police de recevoir des informations et de contrôler la flotte.



Traquer, alerter, rappeler à l'ordre

Conçu pour être polyvalent, il est chargé de repérer les comportements "indésirables" sur la voie publique : fumer hors des espaces réservés, vente à la sauvette, véhicules mal garés, conduite d'engins motorisés sur les trottoirs, dépôts sauvages d'ordures, mesures de distanciation sociale non respectées, etc. S'il détecte une infraction, il affiche des messages de prévention pour le public et alerte les autorités de son centre de contrôle.



L'expérimentation va durer trois semaines. L'objectif est de redéployer les effectifs de patrouilles à Singapour, sur des tâches à valeur ajoutée.



"Le partenariat entre l'Agence nationale de l'environnement et HTX, et l'essai du robot Xavier, marquent une étape importante dans notre exploration des moyens de nous appuyer davantage sur la technologie pour transformer nos activités et améliorer nos services", déclare dans un communiqué le directeur de l'Agence nationale de l'environnement de Singapour.