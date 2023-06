SIRH : Le français Neobrain acquiert Flashbrand pour s'implanter aux Etats-Unis

Dans le secteur du Digital RH, une start-up française vient d’acquérir une entreprise américaine. Dans ce sens-là, c’est assez rare pour le noter.

Il s’agit de Neobrain, une jeune pousse française qui développe depuis 2018 une plateforme SaaS de gestion des talents et des compétences permettant d’aider les grands comptes à faire évoluer leurs effectifs. Elle compte 120 clients parmi lesquels Safran, Natixis ou encore Bosch et revendique 700 000 utilisateurs mensuels dans 80 pays et en 17 langues.

Cap sur les Etats-Unis

Un an après avoir levé 20 millions d'euros en série A et quelques mois après avoir lancé son produit en Allemagne, la start-up annonce avoir racheté Flashbrand, une société américaine spécialisée dans l’optimisation en continu de la performance et de l’engagement des collaborateurs. C’est sa deuxième acquisition en 8 mois après le français WiserSkills.

L’opération lui permet de s’implanter concrètement aux Etats-Unis, où Neobrain affirme avoir déjà conquis de grands groupes et a placé une équipe. Ses 140 salariés sont ainsi aujourd’hui répartis entre Paris, Francfort, Lisbonne, New York et San Francisco.

Mesurer la performance et l’engagement des salariés

La plateforme de Neobrain présente une cartographie des profils et des ressources en compétences disponibles au sein d'une entreprise. Elle comprenait jusqu'ici la gestion des talents et la planification stratégique des effectifs.

Le rachat permet à l’entreprise française d’enrichir son offre de services en y intégrant la solution de Flashbrand, axée sur la performance et l'engagement. Elle comprend le suivi des objectifs, les entretiens d’évaluation, l’analyse de la satisfaction des salariés et la “people review”, soit la mise en place de rendez-vous individuels permettant aux services RH de mesurer l’engagement de leurs collaborateurs, de comprendre leurs aspirations et de détecter les hauts potentiels.

Flashbrand fournit une application mobile

D’autre part, Flashbrand améliore l'accessibilité des solutions de Neobrain en lui fournissant une application mobile.

Le fondateur de Flashbrand, Denis Descause, est promu CPO de Neobrain et prend la tête de la filiale américaine du groupe. "La fusion de Flashbrand et Neobrain donne naissance à une nouvelle génération de solution centrée sur le collaborateur et augmentée par l’intelligence artificielle. Jamais les RH n’avaient disposé de telles data stratégiques pour orienter leur action", se targue-t-il.