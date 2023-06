SIRH : Silae achète Andjaro et ajoute à son offre la gestion des remplacements

Silae, l’entreprise aixoise qui édite une plateforme SaaS de gestion RH, poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de la start-up Andjaro. L’opération, annoncée ce 6 juin 2023, lui permet d’ajouter à son offre la gestion des effectifs.

Lancée en 2010, Silae a commencé avec une solution permettant d’émettre des bulletins de paie. Depuis deux ans, l’entreprise souhaite devenir un système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH) complet permettant de gérer toutes les missions RH avec un seul logiciel.

Nouveau module de gestion des remplacements

Pour ce faire, elle multiplie les acquisitions. En septembre 2022, Silae a annoncé le rachat d’ IsiRH de Jenji et de DNS+. Il y a quelques mois, elle a repris Bleexo, une start-up qui édite une plateforme de mesure de l’expérience collaborateur permettant de jauger l’engagement des salariés et l’humeur de l’entreprise.

Aujourd’hui, la plateforme de Silae permet ainsi de gérer la paie et ses éléments variables (congés, absences, primes, augmentations), le parcours salarié (entretiens individuels, formations, qualifications), le télétravail, l’édition des notes de frais et la disponibilité du matériel professionnel. Avec Andjaro, Silae y ajoute un module de gestion des remplacements, une nouveauté "bien utile dans le contexte actuel de tension sur le marché du travail" selon Thomas Bourgeois, CEO de l’entreprise.

Trouver en interne ou dans un réseau d'indépendants et d'intérimaires

Andjaro est une jeune pousse française qui développe depuis 2015 une plateforme permettant. d’aider les managers à trouver des solutions de remplacement rapidement. "Elle commence par regarder en interne car on s’aperçoit que 70% des besoins de remplacement peuvent être comblés en mobilisant les effectifs de l’entreprise (salariés en repos, souhaitant faire des heures supplémentaires). Si cela ne fonctionne pas, le logiciel est doté d’un réseau d’indépendants, et d’agences d’intérim", explique le CEO.

Avec ce rachat Silae s’offre de quoi étoffer son produit, mais se dote aussi d'"un portefeuille de clients intéressant", selon les mots de Thomas Bourgeois : des grands comptes comme La Poste ou Sodexo, et même le Ministère de l’éducation nationale, qui a choisi Andjaro pour tenter de régler le problème des remplacements dans le primaire. "Là où une secrétaire d’académie travaille pendant plusieurs heures, Andjarro n’a besoin que de quelques minutes", explique-t-il.

Une approche de vente indirecte qui passe par les comptables

Silae revendique 44% de parts de marché des entreprises du privé en France, toutes tailles confondues. 6 500 000 salariés bénéficieraient de la solution, soit 850 000 sociétés au travers de 5000 "partenaires", comme Thomas Bourgeois aime les appeler.

La société a une approche de vente indirecte : ses clients sont à 80% des cabinets comptables, à 20% des intégrateurs de systèmes de gestion d’entreprise. Il s’agit d’entreprises comme KPMG, EY, BDO, qui distribuent le produit de Silae aux clients finaux. Si ces derniers étaient historiquement surtout des PME, Silae adresse à présent des entreprises de plus en plus grandes, qui emploient entre 20 et 5000 salariés.

Qui sera la prochaine ?

Côté résultats, la start-up a annoncé son statut de centaure en septembre 2022. Le CEO assure que l’entreprise a dépassé les 100 millions d’euros de revenu annuel récurrent (ARR) il y a un an et qu’elle enregistre 30% de croissance annuelle sur son chiffre d'affaires. Il refuse en revanche de communiquer sur sa rentabilité.

Pour la suite, Thomas Bourgeois semble vouloir poursuivre cette stratégie de croissance externe. "On n'a pas de cible en vue mais on suit de près ce qui bouge et on est ouvert à rencontrer les pépites qui se créent", explique-t-il.