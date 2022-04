Skaleet, qui aide les banques à se digitaliser, développe ses solutions de paiement international

La fintech française Skaleet (ex TagPay), qui fournit un système de "core banking" pour les institutions financières, annonce un partenariat technologique avec Thunes pour les transferts de paiement instantanés à l'international. La solution de cette société singapourienne apporte une nouvelle brique à l'offre de Skaleet, notamment pour les paiements transfrontaliers.



Thunes permet aux entreprises d'effectuer des paiements vers 125 pays, dans 79 devises, avec 285 méthodes de paiement différentes. Sa plateforme gère les transferts de fonds peer-to-peer, le paiement de masse et les comptes virtuels.



Système bancaire de nouvelle génération

"Ce partenariat avec Thunes est le résultat de notre volonté de fédérer un écosystème de partenaires autour de notre plateforme pour compléter notre proposition de valeur. Grâce à cette collaboration, nous rajoutons une corde à notre arc en proposant désormais une solution de transfert d’argent à l’international rapide, sécurisée, peu coûteuse et connectée", affirme Hervé Manceron, PDG et cofondateur de Skaleet, dans un communiqué.



Les infrastructures cloud-native de Skaleet, fondée en 2005, constituent le cœur du système informatique de ses clients. Elles permettent notamment aux banques traditionnelles de lancer de nouveaux produits plus rapidement qu'avec leur système d'information historique, généralement hérité de l'architecture AS400, moins ouvert, moins agile et moins évolutif. La société est notamment partenaire de la Société Générale, qui a investi 3 millions d'euros dans la start-up. Mais elle travaille aussi avec des néobanques, des fintech et des retailers. Skaleet a levé 25 millions d'euros en janvier 2021.