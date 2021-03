Skycatch lève 25 millions de dollars pour sa solution de cartographie 3D par drone

Skycatch a annoncé ce jeudi 25 mars 2021 avoir levé 25 millions de dollars, rapporte TechCrunch. Une levée de fonds menée par ADB Ventures et Wavemaker pour la start-up qui fournit des outils d'automatisation pour la capture de données par voie aérienne, leur traitement et leur visualisation. Les données capturées sont des images 3D haute précision d'un site. Cela lui permet de proposer un jumeau numérique d'un site en construction ou d'une carrière.



Une cartographie ultra-précise

"Le processus pour générer des données de haute précision au centimètre près est extrêmement difficile, commente Christian Sanz, le cofondateur et CEO, auprès de TechCrunch. Cela est souvent réalisé par le secteur du balayage laser". Peu de solution sont proposés par des drones et encore moins lorsque la connectivité est mauvaise voire inexistante.



A ses débuts, Skycatch a cherché à développer son propre drone. Mais aujourd'hui, la start-up embarque sa technologie sur des drones du commerce, dont ceux fabriqués par DJI. La start-up fourni le logiciel de cartographie 3D ainsi que la station de base équipée d'un processeur Edge 1. Skycatch travaille également avec des sociétés fournissant des Lidars pour capturer des données dans des environnements plus difficiles, dont les opérations minières souterraines. Elle promet une précision de 5 cm dans la cartographie fournie. Les données collectées peuvent être visionnées sur le logiciel de Skycatch ou exportées vers une autre solution comme Autodesk ou ArcGIS.



Un des avantages de la start-up : sa solution fonctionne même sur les sites avec une connectivité limitée. Un point essentiel pour celle qui propose sa solution aux exploitants miniers. La start-up fondée en 2013 assure avoir déjà déployé sa technologie sur 10 000 sites à travers le monde. Cette levée de fonds va lui permettre d'agrandir son équipe de vente et marketing composée d'une cinquantaine de personnes.

Il est possible de visualiser les données sur le logiciel de Skycatch ou des les exporter vers d'autres solutions.