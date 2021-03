Skydio lève 170 millions de dollars pour son drone X2 destiné au marché BtoB

Skydio a levé 170 millions de dollars. Une levée de fonds en série D qui valorise le fabricant de drones à 1 milliard de dollars et menée par Andreessen Horowitz’s Growth Fund. Ont aussi contribué Linse Capital, Next47, IVP et le nouvel investisseur UP. Partners, liste le Financial Times. La licorne a levé un total de 340 millions de dollars depuis sa création en 2014.



Inspection et surveillance

Cet apport financier arrive alors que Skydio s'éloigne du marché grand public pour se tourner vers le secteur BtoB. Dans un premier temps, rappelle TechCrunch, la pépite a développé le drone R1 destiné au marché grand public. Ce drone peut suivre une cible et la filmer tout en évitant les différents obstacles rencontrés sur son chemin, le tout sans intervention humaine. Puis, en 2019, la start-up a dévoilé Skydio 2, un second drone étant beaucoup moins cher que le premier avec des capacités renforcées. Des compétences qui permettent à Skydio de se tourner assez facilement vers les professionnels.



Désormais, la licorne entend commercialiser des drones auprès des acteurs publics et privés, que ce soit pour des entreprises de construction, des services d'incendie, des spécialistes du BTP, etc. Ses drones peuvent réaliser des tâches d'inspection d'ouvrages difficiles d'accès comme les ponts. Par exemple, le département des transports de la Caroline du Nord utilise des drones Skydio pour inspecter les 13 500 ponts situés sur son territoire et notamment vérifier le dessous des structures.



Allant dans ce sens, Skydio a annoncé lors de sa précédente levée de fonds de 100 millions de dollars réalisée en juillet dernier que cette somme l'aiderait à produire son drone X2 dédié au marché BtoB. Ce drone est équipe de 7 caméras permettant au drone de voler et filmer des images de nuit. Il est aussi doté de fonctionnalités de pilotage autonome facilitant grandement son utilisation. Les images filmées peuvent être directement transférées vers une plateforme et analysées par des logiciels selon les besoins des entreprises.