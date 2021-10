Smart Eye se muscle dans l'analyse du comportement au volant en s'emparant d'iMotions

Smart Eye, spécialiste des solutions de surveillance des conducteurs, s'empare d'iMotions. L'acquisition de cette entreprise qui développe des logiciels d'analyse du comportement humain a été annoncée le 26 octobre 2021. Une acquisition dont le montant s'élève à 46,6 millions de dollars. iMotions sera une division de Smart Eye mais va continuer à opérer de façon indépendante.



des données issues de 50 biocapteurs

iMotions, entreprise fondée en 2005, a mis au point une plateforme logicielle qui synchronise et analyse en temps réel les flux de données provenant de plusieurs biocapteurs, jusqu'à 50 d'entre eux. Elle "permet aux chercheurs d'avoir une compréhension plus complète du comportement humain, beaucoup plus rapidement et plus facilement", précise Smart Eye. Cette solution est utilisée par 1300 entreprises à travers le monde.



Avec l'acquisition d'iMotions, Smart Eye s'offre la couche logicielle qui permet la fusion des données issues de plusieurs capteurs et leur analyse. En couplant cette plateforme avec ses propres technologies de détection et celles d'Affectivia, dont Smart Eye s'est aussi emparée, cette dernière entend mettre au point une solution permettant d'avoir un aperçu complet de qui se passe dans une voiture et du comportement des humains à bord.



Une technologice utile pour l'industrie automobile

C'est la somme des différents signaux physiologiques - un sourire, un regard vacillant ou une augmentation subtile de la fréquence cardiaque – qui révèlent un possible ressenti et permet d'anticiper une réaction. Smart Eye entend analyser l'ensemble des comportements humains pour avoir une meilleure compréhension et anticipation de ces dernières, que ce soit le suivi oculaire, le décryptage du visage, la fréquence cardiaque, le réflexe cutané galvanique, l'ECG, etc. Le but est de combiner plusieurs flux de données dans un seul logiciel d'analyse.



Cette technologie intéresse énormément l'industrie automobile. Avec l'arrivée des systèmes avancés d'aide à la conduite, les constructeurs doivent s'assurer que les automobilistes puissent reprendre le contrôle du véhicule rapidement. Avoir une meilleure visibilité sur leur état d'esprit permet également de proposer des services associés plus pertinents. Smart Eye se targue d'avoir déjà signé des contrats avec 13 constructeurs. En complétant son offre avec la plateforme d'iMotions, il est possible que la société suédoise séduise encore plus.