Smart home : Delta Dore lance la marque HomePilot pour conquérir le marché grand public

En 2021 déjà lors du rachat de l’allemand Rademacher, Delta Dore ne cachait pas son objectif : devenir l’un leaders de l’habitat et de la maison connectée en Europe en 2025. Pour asseoir cette stratégie, désormais poussée à 2028, le groupe de Bonnemain (Ille-et-Vilaine), avait cédé en octobre 2021 sa branche dédiée à la gestion des énergies des bâtiments tertiaires et industriels au groupe franco-luxembourgeois Eren.



Il continue en ce sens avec le lancement annoncé ce lundi 22 mai de Home Pilot, une marque exclusivement destinée au grand-public. Car jusqu’ici, sa gamme Delta Dore n’avait vocation qu’à être installée par des professionnels. Avec Home Pilot, Delta Dore s’attaque à un nouveau canal de distribution : l'e-commerce, s’appuyant sur l’expertise de Rademacher en la matière.



Les produits seront commercialisés en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et aux Pays-Bas. "Dans un second temps, en 2024, nous allons aussi la proposer en grandes surfaces spécialisées et grandes surfaces de bricolage, mais on sera très sélectifs", note Pascal Portelli, pre?sident du Directoire de Delta Dore.

Les consommateurs bricoleurs

"Ce nouvel axe de développement prometteur nous permet de nous positionner sur un nouveau segment de marche?. Quel que soit le canal de distribution notre promesse reste inchange?e : contribuer a? la transition e?nerge?tique tout en ame?liorant le confort de vie." Moins large que la gamme Delta Dore classique, l’offre HomePilot compte une soixantaine de références autour de la protection solaire, la gestion du chauffage et des éclairages et la de?tection d’ouverture.



Pensée "plug-and-play", cette marque cible les consommateurs bricoleurs. "C’est un segment qui existe depuis quelques années dans l’habitat connecté, et s’est renforcé depuis le Covid. On se devait de répondre à cette demande avec une offre de qualité équivalente à la gamme Delta Dore", explique Pascal Portelli, qui sur un positionnement moyen/haut-de-gamme s’affiche en concurrence désormais avec des marques américaines ou asiatiques.



Les deux gammes HomePilot et Delta Dore sont interropérables, le groupe indiquant renforcer aussi sa stratégie auprès de ses partenaires professionnels installateurs, notamment via une nouvelle politique commerciale.

Plusieurs millions d’investissements

Selon Pascal Portelli, "plusieurs millions" ont été investi dans le lancement de HomePilot, notamment en R&D et marketing. Les produits HomePilot sont fabriqués en Allemagne, où Rademacher avait un outil industriel. A terme, certains produits pourront être fabriqués en France, Delta Dore ayant ses deux usines à Bonnemain et Tinténiac en Ille-et-Vilaine.



Pour Pascal Portelli, HomePilot pourrait, à terme, représenter une part significative de l’activité du groupe, "au-delà des 10 %", sans toutefois dépasser l’activité générée par la gamme professionnelle qui reste le cœur d’activité de Delta Dore. En 2022, Delta Dore (820 salariés) a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d'euros, contre 161 millions d'euros sur l’exercice précédent. Chaque année, 9% du chiffre d’affaires est investi en R&D.