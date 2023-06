Smartphones : 12 opérateurs mobiles s'engagent à recycler plus

LA GSMA, l'association internationale représentant le secteur de la téléphonie mobile, et 12 opérateurs télécoms se sont mis d'accord sur de nouveaux objectifs de recyclage dans la filière. Le projet est mené par le suédois Tele2 et Orange. Ont signé BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad (Free), KDDI, NOS, Proximus, Safaricom, Telefonica et Singtel.

Recycler 20% des téléphones neufs

L'accord vise à porter le taux de reprise à au moins 20% des smartphones neufs vendus d'ici à 2030. Le deuxième objectif est de réparer, réutiliser ou recycler (via des organismes spécialisés) 100% des mobiles usagés collectés. Actuellement, une partie finit au rebut ou est incinérée.

"J’espère que de nombreux autres opérateurs dans le monde se joindront à nous pour atteindre l’objectif de zéro déchet et accroître le taux de reprise des terminaux mobiles d’ici 2030", déclare Erik Wottrich, responsable du développement durable chez Tele2, dans un communiqué.

5 milliards de téléphones inutilisés dans le monde

Selon la GSMA, le recyclage des 5 milliards de téléphones mobiles actuellement inutilisés dans le monde permettrait de récupérer l’équivalent de 8 milliards de dollars en minerais (100 tonnes d'or, 500 tonnes d'argent, 50 000 tonnes de cuivre, palladium, terres rares…), ainsi que "suffisamment de cobalt pour la production de 10 millions de batteries de voitures électriques".

En France, dans le cadre de sa démarche RSE, Orange s'est engagé en 2020 à collecter 30% des mobiles vendus dans chaque pays européen d'ici 2025. Le taux de reprise et de recyclage est passé de 13,4% à 22,3% en 2021. 1,9 million de téléphones ont ainsi été recyclés. Les clients peuvent se rendre en boutique pour y remettre leur ancien téléphone en échange d'une réduction ou d'un bon d'achat sur un nouveau smartphone, neuf ou reconditionné.