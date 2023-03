Smartphones : le haut de gamme a dépassé la moitié des revenus du marché en 2022

Dans un marché du smartphone en chute de 12% en 2022 à 1,2 milliard d'unités, les appareils premium ont tiré leur épingle du jeu. Selon les derniers chiffres publiés par la société d'études Counterpoint, les ventes mondiales de smartphones à plus de 600 dollars (prix de gros) ont augmenté de 1% sur un an en 2022.

Une vente sur cinq

Le segment premium a ainsi dépassé la moitié des ventes totales de smartphones en valeur l'année dernière, un seuil qu'il n'avait jamais atteint bien qu'il ait toujours été le plus dynamique. 55% du chiffre d'affaires du secteur a été réalisé sur ces produits. En volume, il a contribué à 21% des ventes, contre 19% en 2021.

Counterpoint explique ces chiffres par le fait que les acheteurs de smartphones premium ont été moins touchés par les conséquences de l'inflation que la cible des smartphones d'entrée et de milieu de gamme, et par la disposition grandissante des consommateurs à payer cher pour des produits qui sont désormais au centre de leur vie. Qui plus est, la durée de détention est en progression.

Plus c'est cher, meilleure est la croissance

Dans le détail, le segment des appareils à plus de 1000 dollars s'est avéré celui ayant enregistré la croissance la plus élevée (+38%). Un bon présage pour la niche des smartphones pliants, qui pourrait redonner du peps aux smartphones Android, avec l'ouverture de Honor et Oppo au marché européen, les efforts de Google pour améliorer l'expérience utilisateur de l'OS sur ces appareils, et le succès de Samsung sur ce segment.

En effet Apple, roi du marché premium, a vu ses ventes croître de 6% l'année dernière ce qui lui a permis d'augmenter sa part de marché et celle d'iOS. Trois smartphones premium sur quatre vendus sont des iPhone. Apple distance encore plus Samsung dont les ventes ont reculé de 5% sur un an, pour atteindre 16% de part du marché premium.

Derrière, les autres constructeurs (Huawei, Xiaomi, Honor, Google…) sont donc tous de tout petits challengers pour les deux mastodontes.

Apple écrase la concurrence

Au dernier trimestre 2022, tous segments confondus, Apple est repassé devant Samsung selon Counterpoint. L'américain et Oppo ont été les deux seuls constructeurs à voir leurs ventes aux réseaux de distribution progresser sur un an, mais dans des proportions incomparables : +42% pour Apple, +4% pour Oppo.

Au 4e trimestre, Apple détenait ainsi 23% de part de marché, devant Samsung (15%) et Xiaomi (11%), Oppo arrivant 4e avec 10% de part de marché.

Samsung reste cependant le numéro un en Europe (31% de part de marché), devant Apple (29%) et Xiaomi (17%).