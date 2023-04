Smartphones : le marasme continue et bouscule Xiaomi

Les chiffres du marché des smartphones pour le premier trimestre 2023 sont tombés, et ils ne sont pas bons. Canalys mesure le recul à 12% par rapport à la même période en 2022, et IDC l'estime à 14,6%. Une contraction préoccupante, après une année 2022 qui a vu les ventes de smartphones chuter d'environ 11%. C'est le cinquième trimestre consécutif de tassement d'après Canalys, et le septième d'après IDC. Le marché chinois, en particulier, a été décevant.



Tous les constructeurs voient leurs ventes diminuer, mais c'est Xiaomi qui en fait le plus les frais (-23,5% en volume sur un an selon IDC). Samsung et Vivo connaissent une chute de près de 19% et perdent des parts de marché sur un an (bien que Samsung repasse numéro un mondial des ventes par rapport au dernier trimestre 2022). Ce n'est pas le cas d'Apple et Oppo, respectivement deuxième et quatrième plus gros vendeurs du marché. Les ventes d'Apple n'ont reculé que de 2,3% selon IDC.

Retour à la croissance en fin d'année

"Malgré les baisses de prix et les grosses promotions des fabricants, la demande est restée atone, particulièrement sur l'entrée de gamme, à cause de l'inflation élevée", commente l'analyste de Canalys Sanyam Chaurasia. La société d'études prévoit néanmoins une embellie des ventes aux distributeurs dans les prochains mois.



IDC, de son côté, entrevoit un retour à la croissance au troisième trimestre, mais avertit qu'il y aura encore trois à six mois difficiles. "L'industrie traverse une période de réduction des stocks et d'ajustement. Tout le monde veut être le premier à surfer la vague de la reprise, mais quiconque démarrerait trop tôt coulerait sous l'excès de stocks", estime Nabila Popal, directrice des études chez IDC.