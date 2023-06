Smartphones : Oppo pourrait cesser de commercialiser ses produits en France cet été

Mise à jour le 1/06/2023 à 16h10 : l'arrêt de la commercialisation en France des matériels utilisant les brevets de Nokia concernés par le litige ne sera effectif que si, à l'issue du procès opposant Oppo à Nokia en France, la justice tranche en faveur de Nokia. Dans cette attente, les smartphones Oppo continuent à être commercialisés sur le territoire.

Clap de fin pour Oppo en France ? Le fabricant chinois, numéro quatre dans le monde et en France, pourrait prochainement quitter le marché français en raison d'un différend l'opposant à Nokia sur les brevets relatifs à la 5G. Oppo refuse de s'acquitter des redevances imposées par l'équipementier finlandais, dont le montant n'est selon lui pas justifié. Faute d'accord et en cas de violation avérée de brevets, le constructeur ne pourrait plus commercialiser ses produits sur les marchés concernés.

"Nous avons l’habitude d’établir des accords de licences croisées avec de nombreuses entreprises leaders du secteur, y compris Nokia. Nous pensons qu’une redevance raisonnable pour une structure de licences croisées devrait tenir compte équitablement des valeurs des brevets des deux parties. Nous pensons que la valeur du portefeuille de brevets 5G d’Oppo, dont Nokia bénéficie également, a été sous-estimée par Nokia dans ce cas particulier", explique Oppo dans une déclaration officielle. L'entreprise ajoute "[faire de son] mieux pour résoudre le problème à l’amiable avec Nokia".

Plusieurs pays européens concernés

L'accord de licence qui liait les deux constructeurs depuis 2018 avait pour date d'échéance juin 2022. Ce conflit, malheureusement très fréquent dans l'industrie du smartphone, a déjà entraîné la suspension des ventes en Allemagne, où deux tribunaux ont conclu que sans accord Oppo violait les brevets de Nokia, depuis l'été dernier. Mais il concerne plus largement plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni. Nokia explique que les brevets en question couvrent la connectivité, l'interface utilisateur et la sécurité.

"Notre principale préoccupation est que le paiement des droits d’utilisation des brevets déraisonnablement élevées encouragera d’autres sociétés détentrices de brevets à emboîter le pas, ce qui nuit à l’innovation et au développement à long terme de l’industrie. Les clients auront également moins de choix sur le marché si les frais de brevet exorbitants forcent les marques concurrentes à quitter certains marchés", justifie Oppo.

Il faudra attendre l'issue du procès opposant Nokia à Oppo, en France, pour savoir si oui ou non la marque sera autorisée à poursuivre la commercialisation dans l'Hexagone des produits utilisant les brevets litigieux. Sachant que Oppo vend également d'autres appareils que les smartphones (tablettes, montre connectées, écouteurs), qui ne sont pas forcément concernés. Selon Challenges, la décision est attendue le 6 juillet.

Plan de licenciements chez Oppo France

En attendant, comme le note Frandroid, qui avait enquêté auprès des revendeurs et relayé leurs inquiétudes quant à un retrait du marché français, la boutique d'Oppo France est hors ligne. Par ailleurs, Yan Liu, directeur général du distributeur exclusif d'Oppo en France, Yang Technology, a annoncé son départ le 31 mai, faisant référence à "une situation inattendue, un coup dur qui échappe à notre contrôle" ayant eu des répercussions "sur le plan business et sur le plan humain".

Contactée, la société représentant Oppo en France nous indique qu'un plan de licenciements devrait avoir lieu au sein de l'entreprise, sans préciser le nombre de collaborateurs concernés. Elle ajoute que la situation actuelle n'a aucune conséquence pour les consommateurs qui possèdent un smartphone de la marque, qui peuvent continuer à bénéficier des mises à jour du système d'exploitation et du service après-vente.

D'après Challenges, le départ de la marque se traduirait en revanche par des impayés auprès de ses partenaires, opérateurs télécoms et enseignes revendeuses.

Ambitions contrariées

Oppo, dont les appareils récents avaient été bien accueillis, avait de grandes ambitions pour le marché français qui se sont notamment reflétées dans ses dépenses de communication. La marque est partenaire du tournoi de Roland Garros. Elle a également étendu à l'Europe la commercialisation de ses modèles de smartphones pliants cette année. En revanche, son dernier "flagship", le Find X6 Pro, est réservé à son marché domestique.

Le coup de frein est donc brutal. Il pourrait aussi concerner les deux autres marques du groupe auquel appartient Oppo, BBK Electronics : OnePlus et Realme.

Oppo n'hésite pas à prendre des décisions tranchantes face au ralentissement du marché du smartphone dans le monde. Le constructeur a récemment décidé de fermer son activité de développement de processeurs d'image, Zeku, à l'origine des puces MariSiliconX.