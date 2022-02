Snap affiche le premier bénéfice trimestriel de son histoire

2021 est une année à marquer d'une pierre blanche pour Snap, qui enregistre pour le premier trimestre de son histoire un résultat net positif, sur les trois derniers mois de l'année. La maison mère de Snapchat a réalisé 22,5 millions de dollars de profit, pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard, en progression de 42% sur un an.



Virage publicitaire réussi

Mais ce résultat est le fruit d'une ligne mystérieuse de son compte de résultats intitulée "autres recettes", qui n'a pas été explicitée par l'entreprise, comme le note TechCrunch. Ces "autres recettes" se sont élevées à 63 millions de dollars au 4e trimestre, compensant la perte opérationnelle de 25 millions de dollars. On retrouve cette ligne de revenus dans l'Ebitda ajusté (non GAAP), ce qui signifie sans doute qu'il s'agit d'un revenu exceptionnel. Le directeur financier a par ailleurs mentionné des gains sur des plus-values non réalisées sur des investissements dans des sociétés désormais cotées.



Snap a réussi à bien se sortir de la nouvelle donne publicitaire, déclenchée par le changement relatif au ciblage publicitaire sur iOS. Mieux que Meta, en tout cas, et "plus rapidement que prévu", a précisé le directeur financier de Snap Derek Andersen. A la différence de Facebook, Snapchat continue d'attirer de nouveaux utilisateurs. Le nombre de visiteurs quotidiens a augmenté de 20% en 2021 pour atteindre 319 millions (Facebook en revendique 2,9 milliards). Et l'entreprise développe sans cesse de nouveaux formats publicitaires, notamment en réalité augmentée, pour attirer les annonceurs.



Du cash pour investir

Sur l'ensemble de son exercice, le chiffre d'affaires ressort en progression sur un an de 64% à 4,1 milliards, et la perte est réduite de 48% à 488 millions de dollars. Par ailleurs, c'est la première année que Snap enregistre un cash-flow positif, ce qui va lui permettre de poursuivre sereinement ses investissements dans la réalité augmentée.



"La réalité augmentée représente l'une de nos opportunités de revenu à long terme les plus importantes", a indiqué Jeremi Gorman, chief business officer de Snapchat, durant une conférence dédiée aux analystes. Derek Andersen a ajouté que 2022 serait "une année d'investissements significatifs".