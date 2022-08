Snap arrête son drone à selfie Pixy, quatre mois après son lancement

La crise aura fauché en plein vol le dernier produit de Snap. La maison mère de Snapchat aurait décidé d'arrêter le développement de nouvelles versions et la fabrication de Pixy, son appareil photo volant, quatre mois seulement après son lancement, a appris le Wall Street Journal. C'est Evan Spiegel, le patron du groupe, qui en aurait informé ses salariés en interne le 18 août. L'arrêt du drone relèverait d'une redistribution des priorités de la société, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre 2022 (-422 millions de dollars) et publié la plus faible croissance de son histoire.



vendu seulement en france et aux états-unis

Pixy, lancé fin avril 2022, est un petit drone sans télécommande, qui peut décoller et atterrir dans la main pour capturer des photos et des vidéos partageables sur Snapchat. Vendu au prix de 250 euros, le Pixy reste disponible jusqu'à épuisement des stocks actuels aux Etats-Unis et en France, les deux seuls pays où il était commercialisé. Snap n'en avait produit qu'une petite quantité.

L'action Snap s'est effondrée de plus de 75% depuis début janvier. L'entreprise a indiqué le mois dernier qu'elle allait réduire drastiquement le rythme de ses recrutements, et d'après TheVerge, elle préparerait un plan de licenciement.

Pixy serait le seul appareil abandonné par Snap, qui n'a pas évoqué l'avenir de ses lunettes de réalité augmentée. L'entreprise commercialise les Spectacles 3, des lunettes de soleil équipées d'une caméra 3D et de micros, à 370 euros. En mai 2021, elle avait présenté les Spectacles 4, des lunettes de réalité augmentée réservées aux développeurs de contenus dont elle n'a pas donné de nouvelles depuis.