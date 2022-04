Snap dévoile son drone à selfies Pixy et poursuit son offensive dans l'e-commerce

Enfin ! Longtemps évoqué, le drone de Snap voit le jour. Le réseau social a dévoilé Pixy le 28 avril 2022 à l'occasion de son événement Snap Partner Summit. Ce petit drone, pouvant être résumé comme étant une caméra volante, était son conteste la star de cet événement. Snap semble avoir relancé son projet de drone à selfie courant 2021 grâce à une équipe interne et l'aide d'une entreprise de drone.



Pixy, le drone à selfie

Le petit drone présenté par Snap est en réalité une caméra volante. Il fonctionne de manière autonome, sans télécommande. Pixy vole à quelques mètres au-dessus des personnes, capture des photos et vidéos, puis se pose sur la main de son propriétaire après son vol. L'ensemble des éléments capturés sont téléchargés automatiquement dans Snapchat Memories.



Avec son un format de poche, Pixy est facilement transportable. L'installation n'est pas compliquée ce qui facilite son utilisation par de nombreuses personnes. Le petit drone est déjà disponible à la vente aux Etats-Unis et en France au prix de 274,99 euros. Snap complète ainsi sa gamme d'hardware puisque le réseau social commercialise également des lunettes souvent dotées de fonctionnalités rudimentaires et qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Toutefois, en mai 2021, Snap a présenté ses premières vraies lunettes de réalité augmentée les Spectacles 4.

L'e-commerce, principale préoccupation de Snap ?

Comme à son habitude, Snap a également présenté de nouvelles fonctionnalités notamment destinée à renforcer le shopping sur sa plateforme. Snap revendique 600 millions d'utilisateurs mensuel et plus de 332 millions d'utilisateurs actifs quotidien dans le monde. Un beau panel de clients éventuels pour les marques.



Avec Snap 3D Asset Manager, les marques peuvent demander, gérer et optimiser des modèles 3D pour tous les produits de leur catalogue. Snap promet la création de Lenses shopping en quelques secondes. Un des avantages pour les marques est d'éviter les retours en permettant des essayages virtuels en amont.



Snap lance également Dress Up, un nouvel onglet dédié au shopping sur lequel les utilisateurs du réseau social peuvent paramétrer leurs préférences et retrouver facilement les produits appréciés. Enfin, Snap propose un SDK (kit de développement logiciel) pour que les marques puissent intégrer les Lenses Snap dans leurs pages produits pour améliorer l'expérience de shopping en ligne de leurs clients. Baptiste Camera Kit for AR Shopping, ce SDK fonctionne sur Android et iOS et bientôt sur les sites Web.

Lancement du Lens Cloud

Snap élargit la bibliothèque d'API ajoutée à son Lens Studio début décembre. Les développeurs peuvent accéder aux interfaces de programmation d'applications (API) tierces afin d'ajouter des informations comme des données financières, de la traduction ou des informations météorologiques en temps réel. Snap ajoute les horoscopes quotidiens et les résultats sportifs en direct. Une fonctionnalité Ray Tracing qui permet de faire briller les reflets des objets en réalité augmentée de façon réaliste est également ajoutée.



Un Director Mode voit le jour. Ce nouvel ensemble d'outils de caméras et d'édition dans Snapchat permet notamment d'utiliser en même temps la caméra frontale et la caméra dorsale. L'objectif est de pouvoir capturer des perspectives à 360° assez facilement. Le Director Mode sera d'abord déployé sans iOS dans les mois à venir puis sur Android plus tard dans l'année. Enfin, Snap lance le Lens Cloud. Le réseau social ouvre ainsi la possibilité d'interagir à plusieurs au même dans une même Lens et de construire des Lenses complexes et interactives avec des actifs stockés dans le cloud.



Snap étoffe ses outils de création de Lenses et facilite également leur implantation sur d'autres plateformes que la sienne. L'objectif est de séduire un nombre croissant de marques et d'entreprises. A terme le réseau social pourrait envisager commercialiser un certain nombre de ses outils. De même, faciliter le marketing et le shopping sur sa plateforme est une façon pour Snap de gagner de l'argent.