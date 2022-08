Snap licencie 20% de ses effectifs

Les temps sont durs pour beaucoup d'entreprises technologiques, et Snap ne fait pas exception. Suite à de mauvais résultats financiers au deuxième trimestre et à une situation générale préoccupante (son action a perdu 80% de sa valeur depuis janvier), elle va se séparer d'environ 20% de ses employés, rapporte The Verge. Elle compte approximativement 6400 collaborateurs à date, donc cela représente près de 1300 personnes.



Cette campagne de licenciements aurait été prévue depuis déjà plusieurs semaines et va commencer ce mercredi 31 août. Certaines divisions de l'entreprise seront particulièrement visées, dont celle chargée de créer des "mini-applications" au sein de Snapchat, celle liée à la cartographie, héritée du rachat de la start-up française Zenly en 2017, ou celle chargée du hardware.



Les projets hardware de Snap ont plus ou moins tous été des échecs commerciaux, des lunettes Spectacles au drone Pixy, qui a été abandonné quelques mois à peine après son lancement. L'équipe en charge du développement publicitaire, principale source de revenus pour l'entreprise, subit aussi des changements en parallèle. Jeremi Gorman, chief business officer de Snap, part chez Netflix, accompagnée de Peter Naylor, jusqu'alors VP of ad sales pour les Amériques. De quoi créer une sacrée période de turbulences.