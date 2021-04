Snap renforce ses compétences en cartographie 3D en rachetant Pixel8earth

Snap s'est emparé de la start-up Pixel8earth. Une acquisition réalisée au même moment que celle de Fit Analitycs, une pépite allemande qui développe des outils à destination de l'e-commerce, mais pour un montant moindre. Snap a déboursé 7,6 millions de dollars pour racheter Pixel8earth, rapporte TechCrunch, qui s'est vu confirmer cette acquisition par l'entreprise.



Une acquisition pour les talents

Pixel8earth développe une technologie de cartographie 3D qui s'appuie sur des données fournies par la communauté, de façon participative. Cofondée par Sean Gorman et Pramukta Kumar, la start-up a développé une plateforme sur laquelle les personnes sont encouragées à transmettre des vidéos de leurs environnements afin de contribuer à la base de données de Pixel8earth. La start-up les utilise ensuite pour réaliser ses cartes. Une technologie qui semble similaire à celle sur laquelle travaillait Mapillary, qui a été rachetée par Facebook.



La stratégie de Snap quant à son acquisition de Pixel8earth n'est pas claire pour l'instant. L'entreprise va-t-elle intégrer sa technologie d'une quelconque façon à son application ou l'utiliser pour le développement de nouveaux produits ? Il s'agit probablement d'une acquisition pour les talents en raison du prix du rachat de la start-up, affirme TechCrunch. Quatre employés de Pixel8earth qui est basé à Boulder, dans le Colorado, rejoignent Snap afin de travailler sur le développement de produits de cartographie. Le réseau social planche sans doute sur des nouveautés liées à la cartographie et la réalité augmentée.



D'une cartographie personnalisée à la commercialisation

Snap développe aussi un service de cartographie pour améliorer l'expérience utilisateur et renforcer l'engagement. En 2017, Snap s'est emparé du spécialiste français de la géolocalisation Zenly dans le but d'utiliser sa technologie pour géolocaliser ses amis sur une carte mise à jour en temps réel et accéder à une carte des snaps. En janvier de cette année, Snap s'est aussi emparé de StreetCred, rappelle TechCrunch, dont le service était également basé sur l'idée de lister des points d'intérêt et autres données géographique grâce à la participation de contributeurs rémunérés avec des tokens.



Snap s'évertue à personnaliser un maximum les cartes qu'il propose selon chaque utilisateur. "La carte Snap reflète votre monde, elle présente les personnes, les lieux et les activités qui vous intéresse, et il n'y en a pas deux identiques. La carte est pensée pour voir où son vos amis et ce qu'ils font rapidement et facilement", relate auprès de Techcrunch Jacob Andreou, VP product. A l'avenir, Snap pourrait se lancer dans la monétisation de services cartographies avec des publicités ou des informations très ciblées à propos d'enseignes locales.