Snap renforce ses outils de création d'expériences en réalité augmentée

Snap améliore les capacités de son Lens Studio pour permettre la création de filtres de réalité augmentée plus réalistes. Les nouveautés ont été présentées du 7 au 9 décembre 2021 à l'occasion de son événement Lens Fest. Ces améliorations sont annoncées alors que les créateurs de Snap commencent à expérimenter les dernières, et premières vraies lunettes de réalité augmentée, de l'entreprise, les Spectacles 4. Ces nouveaux outils de développement visent notamment à favoriser l'intégration de média et de données externes sur les filtres.



Météo et cour des cryptomonnaies en temps réel

Snap intègre la bibliothèque de sons Snapchat Sounds dans le Lens Studio, ce qui permettra aux créateurs de contenus d'ajouter de l'audio directement dans leurs filtres et leurs créations. La fonctionnalité VoiceML est améliorée : plusieurs nouveaux styles de voix ont été ajoutés ainsi qu'une fonction de rythme configurable pour pouvoir ajuster la vitesse de lecture.





Une bibliothèque d'API est également ajoutée dans le Lens Studio. Les développeurs peuvent ainsi accéder aux interfaces de programmation d'applications (API) tierces. Cela permet d'accéder à des données en temps réel et de collaborer avec des partenaires pour créer de nouveaux Lens pour le shopping ou le divertissement. Pour commencer, Snap a noué des premiers partenariats dans les domaines des cryptomonnaies, de la météo ou encore de la traduction. Les créateurs pourront également intégrer des liens dans les Lens afin de renvoyer vers des pages Web.



Respect des lois de la physique

Snap renforce également les outils de création en leur apportant des propriétés physiques. Concrètement, le nouveau système permet aux objets numériques en réalité augmenté d'interagir avec des caractéristiques du monde réel telles que la gravité, la vitesse, la masse et l'accélération. Il est possible de simuler dynamiquement des effets réalistes avec des objets comme des sphères ou des boîtes. Les objets numériques peuvent ainsi interagir de manière plus réaliste les uns par rapport aux autres.



La fonctionnalité World Mesh, qui permet de réaliser une reconstruction 3D du monde réel grâce à son appareil, est aussi améliorée pour permettre la création de ces expériences sans avoir besoin de capteur haut de gamme. Les créateurs de Lens peuvent utiliser les informations de profondeur et la géométrie du monde réel pour reconstruire leur environnement directement via les Lens. Cela permet de positionner les objets de façon plus réaliste. Cette fonctionnalité est disponible pour les appareils dotés de l'ARKit, l'ARCore et les appareils non-Lidar.



A quand la sortie des Spectacles 4 ?

En parallèle de l'amélioration des outils de création des Lens, qui peuvent être utilisés sur mobile, Snap planche sur des lunettes qui pourront également permettre de diffuser ses créations en réalité augmentée. Toutefois, Snap n'a pas encore dévoilé de calendrier quant à la commercialisation des Spectacles 4. L'objectif de ces nouvelles lunettes est de proposer un produit grand public avec des capacités de réalité augmentée intégrées.



Certains outils, discrètement développés par Snap, comme les "Connected Lenses", permettent de partager des expériences à l'intérieur des Lenses afin que plusieurs utilisateurs puissent interagir avec le même contenu en utilisant les Spectacles, rapporte TechCrunch. Toutefois, les lunettes ne semblent pas avoir une batterie très importante (une autonomie de 30 minutes d'utilisation). Cela signifie que Snap va devoir faire au mieux pour proposer les fonctionnalités de réalité augmentée aux meilleurs moments. Par exemple, ajoute TechCrunch, le mode Endurance permet aux Lens de continuer à fonctionner en arrière-plan hors écran en attendant un déclencheur spécifique, comme atteindre un certain emplacement GPS.