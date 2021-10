Snap se lance dans la création de publicités en réalité augmentée avec son studio Arcadia

Snap lance son propre studio de création de contenus en réalité augmentée à destination des marques. Le studio Arcadia, dont la création a été officialisée le 19 octobre 2021, a pour but de mettre au point des publicités et expériences de réalité augmentée dites agnostiques. L'objectif étant que ces publicités puissent être diffusées sur différents sites web, applications et plateformes et non pas uniquement sur Snapchat.



Simplifier la création d'expériences d'AR

Arcadia est une division de Snap qui fonctionne sur le modèle d'un studio prenant en charge les projets de création d'expériences de réalité augmentée. L'idée étant de vulgariser l'utilisation des technologies de réalité augmentée qui permettent de superposer des images créées à l'aide d'un ordinateur, ou autre informations, sur le monde réel. Ce studio a vocation à s'associer à des marques, des agences et des créateurs. Il a déjà de premiers clients que sont P&G Beauty, Verizon et WWE .



"Travailler avec Arcadia nous a donné un guichet unique profondément connecté à l'écosystème, avec un accès à tous les éléments nécessaires pour créer une réalité augmentée convaincante, explique Benjamin Spiegel, Chief Digital Officer chez P&G Beauty. Ils simplifient le niveau de complexité du marché de la réalité augmentée pour le rendre tangible pour les marques". Cela permet à la marque de créer de nouvelles expériences et commercialiser ses produits "dans des nouveaux espaces qui nous différencient des autres", ajoute-t-il. Au-delà de ce studio, l'écosystème de Snap comprend également des outils comme le "Lens Web Builder" et le "Creator Marketplace".



Cette offensive dans la publicité en réalité augmentée s'inscrit plus globalement dans ses ambitions dans l'e-commerce. A l'origine, Snap est connu pour ses filtres qui transforment un visage. Progressivement, le réseau social de partage de photos a diversifié son activité en lançant par exemple des lunettes connectées. Surtout, Snap a étoffé ses compétences dans l'e-commerce et racheté des entreprises pour proposer une solution permettant aux utilisateurs d'essayer virtuellement des vêtements ou un outil de modélisation de produits en 3D. L'offensive dans la création de publicité en réalité augmentée correspond à ces développements dans l'e-commerce.