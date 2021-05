Snapchat annonce Spectacles 4, ses premières vraies lunettes de réalité augmentée

Chose promise, chose due. Après plusieurs semaines de rumeurs, Snap dote enfin ses lunettes Spectacles de fonctionnalités de réalité augmentée. Son fondateur et CEO Evan Spiegel a dévoilé jeudi 20 mai les nouvelles lunettes lors de l'événement annuel Partner Summit de la société. Il a expliqué que ces dernières ont désormais la capacité "d'ancrer de manière réaliste les objets numériques dans le monde physique".



Le réseau social est un habitué des lunettes connectées. La start-up a déjà sorti plusieurs versions de ses Spectacles par le passé, mais elles n'étaient dotées que de fonctionnalités rudimentaires et n'ont pas eu le succès espéré par l'entreprise.





Cette nouvelle paire de lunettes est équipée de deux caméras, de quatre microphones, de deux haut-parleurs stéréo et de commandes tactiles. Elle dispose surtout de "doubles écrans 3D à guide d'ondes" qui permettent au porteur de voir et d'interagir avec des objets en réalité augmentée. Les lunettes se connectent également directement à la plateforme Lens Studio du réseau social pour créer et adapter les filtres à cette technologie.



"Les Lens réagissent rapidement et apparaissent avec précision dans votre champ de vision avec une latence de 15 millisecondes entre le mouvement et le photon, et l'écran s'ajuste dynamiquement jusqu'à 2000 Nits de luminosité pour explorer la réalité augmentée à l'intérieur ou à l'extérieur", indique la société dans un communiqué. "Vous pouvez ensuite photographier la scène et l'envoyer à vos amis pour partager l'image complète", a ajouté le CEO.



Des lunettes à destinations des créateurs de contenu

Comme pour les Spectacles 3, la société semble positionner les lunettes comme un outil pour les créateurs de contenu plutôt que pour les utilisateurs quotidiens de Snapchat. Evan Spiegel a déclaré que Snap a déjà testé les lunettes avec un groupe d'artistes. Pour l'instant, elles ne sont pas disponibles à l'achat par le grand public.



L'entreprise a publié sur son site web un formulaire pour permettre aux créateurs de contenu qui le souhaitent d'en recevoir une paire. Toutefois, les technologies de pointe embarquées dans ces lunettes signifient que leur prix sera considérablement plus élevé que les Spectacles 3, qui étaient vendues environ 380 dollars.



Une concurrence féroce se prépare

Après plusieurs échecs commerciaux, ces nouvelles Spectacles sont un pari risqué pour Snap. Difficile de savoir comment ces lunettes gagneront le marché, d'autant plus que leur autonomie semble plutôt faible. Le CEO a déclaré qu'elles pouvaient être utilisées uniquement pendant "30 minutes à la fois".



De plus, la concurrence s'organise et Facebook, Apple ou encre Niantic, le studio à l'origine de Pokémon Go, travaillent également sur des lunettes de réalité augmentée. Samsung a aussi récemment vu deux de ses concepts fuiter sur Internet.