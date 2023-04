Snapchat lance son chatbot "My AI", basé sur GPT-3.5

Toutes les annonces des entreprises technologiques tournent autour de l’IA ces derniers temps. Une fois n’est pas coutume, le CEO de Snap. Evan Spiegel a profité du sommet annuel de la société, le 19 avril 2023, pour annoncer que le réseau social accélérait dans l’intelligence artificielle en rendant son chatbot accessible à ses 750 millions d'utilisateurs mensuels. Depuis sa sortie en février, il était réservé aux 3 millions d'abonnés Snapchat+, son offre payante à 4 dollars par mois. Durant ces deux mois, le chatbot aurait reçu 2 millions de messages par jour, ce qui aurait permis à l'entreprise de l'ajuster.

Baptisé "My AI", le bot de Snapchat est épinglé dans l'onglet "chat" de l'application, au-dessus des conversations habituelles. Le fil de discussion est similaire à celui disponible entre amis et le chatbot a même un Bitmoji personnalisable. L’idée est que les utilisateurs le perçoivent comme tel, plutôt que comme un moteur de recherche.

Des fonctions limitées pour éviter les problèmes

"My AI" utilise le modèle de langage GPT-3.5 d’OpenAI mais est plus limité, notamment pour éviter de nouvelles polémiques. En effet, quelques jours après son lancement, le Washington Post a alerté sur les dangers du bot, notamment pour les jeunes.

Snapchat Inc. a assuré que ses employés l’avaient formé pour qu’il adhère aux directives de confiance et de sécurité de l'entreprise et ne donne pas de réponses contenant des jurons, de la violence, des contenus sexuellement explicites ou des opinions sur des sujets délicats tels que la politique.

Il a également été dépouillé des fonctionnalités permettant de faire un devoir ou de rédiger une dissertation à la place des élèves, qui a déjà valu à ChatGPT d'être banni dans certaines écoles. L’entreprise a également indiqué qu'elle introduirait des informations dans son centre de contrôle parental Family Center pour permettre aux parents et tuteurs de rester informés des interactions de leurs enfants avec le robot.

Nouvelles fonctionnalités de recommandation

Pour accompagner cette expansion mondiale, l'entreprise a doté son robot de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter "My AI" aux extensions Snap Map et Snap Lenses de l'application et obtenir des recommandations comme la liste des meilleurs cafés aux alentours ou des activités à faire dans le quartier. Il peut également faire des propositions de recettes ou de cadeau d’anniversaire. Enfin, le chatbot peut à présent être ajouté aux groupes de discussions et participer à une conversation à plusieurs.

D’autres nouveautés comme la génération de réponses visuelles sont prévues uniquement pour les abonnés Snapchat+, l’idée étant évidemment de tenter de stimuler leur nombre.

Sans oublier quelques annonces sur la réalité virtuelle

Le CEO n’a pas oublié de faire aussi quelques annonces axées sur la réalité virtuelle, qui était l’objet de tous les engouements avant que l’IA générative lui vole la vedette.

Snapchat a ainsi lancé Cosmic Lens, un nouvel outil capable d'animer une vidéo du ciel. Il peut par exemple faire apparaître les constellations en 3D ou indiquer la température au moment où l'utilisateur filme. Snapchat compte aussi s'appuyer sur son partenariat avec Live Nation : les festivaliers de seize évènements pourront utiliser l'application pour obtenir, via l'écran de leur smartphone, une carte virtuelle de l'évènement et visualiser leur position ainsi que celles de leurs amis présents sur le site.